Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Empt 2022 - Les inscriptions prennent fin le 29 avril

Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'école militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville prennent fin le 29 avril 2022, selon une circulaire du ministère d'Etat, ministère de la défense.

Ce concours est destiné aux jeunes garçons et filles régulièrement inscrits en classe de Cm2 au titre de l'année 2021-2022, et qui sont âgés de 12 ans au plus le 31 décembre 2022. Les frais d'inscription s'élèvent à 12 mille Fcfa.

Les inscriptions se font à Abidjan au bureau concours de l'Etat-major général des armées et à l'intérieur du pays dans les brigades de gendarmerie d'Abengourou, Gagnoa, San Pedro et Man. Dans les régions militaires de Bouaké, Daloa et Korhgo, ainsi qu'à la garde Républicaine de Yamoussoukro.

Les épreuves écrites d'admissibilité se tiendront le samedi 14 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La visite médicale aura lieu au mois de juillet, à l'hôpital militaire d'Abidjan (Hma) sous la responsabilité de la direction de la santé et de l'action sociale des armées (Dsasa). Le deuxième tour des épreuves écrites en août et les épreuves sportives auront également lieu au mois d'août 2022.