Cote d'Ivoire: Jeûne musulman - Kandia Camara solidaire des transporteurs et des commerçants

Le maire d'Abobo, Kandia Camara a témoigné, samedi 9 avril 2022, sa solidarité aux membres de l'association des transporteurs et commerçants de la nouvelle gare routière de ladite commune sise à Anonkoua Kouté, lors d'une cérémonie de remise de vivre et non vivre en cette période de jeûne de Ramadan.

Au nom du premier magistrat de la commune, le Maire-Adjoint, Koné Siaka a traduit la reconnaissance du Conseil municipal aux organisations socioprofessionnelles présentes pour l'appui à la mairie d'Abobo, avant de remettre les dons de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora. Lesquels dons composés de 40 sacs de sucre et 40 sacs de riz, deux ordinateurs et deux cartons de rame. Aussi le représentant du maire, a profité de l'occasion pour engager les syndicats et aux commerçants à soutenir les nombreuses les nombreux projets du Conseil municipal pour le développement de la commune. " Je vous invite à rendre la commune propre. Nous voulons une commune où il fait bon vivre ", a lancé Siaka Koné.

Bitumage des voiries:

En revanche, Koné Siaka a invité les commerçants et les syndicats des transporteurs à continuer d'œuvrer pour offrir un visage plus reluisant à la commune d'Abobo. Il a également ajouté que le maire d'Abobo, Kandia Camara va poursuivre le bitumage des voiries. Représentant les récipiendaires du jour, Diakité Siaka, président du groupement de gestion de la gare d'Abobo a remercié le ministre d'État pour ces dons aux transporteurs et commerçants musulmans d'Abobo. Il faut souligner que Cissé Likane, opérateur économique a au nom du maire Kandia Camara a apporté un soutien financier à deux mères de famille. Pour rappel, Kandia Camara avait offert 41 tonnes de sucre et 7 tonnes de riz aux musulmans d'Abobo le 1er avril 2022 à la communauté musulmane.