Algérie: Sonelgaz - Création de deux sociétés de réalisation de grands travaux énergétiques

Alger — Le groupe Sonelgaz a annoncé, dimanche dans un communiqué, la création de deux grandes sociétés de réalisation de grands travaux énergétiques, issues des opérations de fusion-absorption des entreprises filiales, en vue de rationaliser les dépenses et d'améliorer les performances.

"Concrétisant sa volonté de faire atteindre à ses sociétés filiales une taille critique pour booster leur croissance et gagner en attractivité, en parts de marché et en performance, Sonelgaz annonce le succès des opérations de fusion-absorption entreprises pour fusionner Kahrakib, Kahrif et Kanaghaz d'une part, et Inerga et Etterkib d'autre part", a précisé la même source.

Ainsi, l'opération de fusion-absorption par Kahrakib de Kahrif et Kanaghaz a abouti à l'émergence d'une société dénommée Kahragaz (Société des grands travaux d'électricité et de gaz).

Les deux nouvelles sociétés, qui disposent d'une nouvelle identité visuelle, vont exercer leurs métiers en conjuguant "efficacité, efficience et performance grâce à la mutualisation et l'optimisation de leurs ressources et de leurs moyens", a fait savoir le groupe public.

Les travaux de réorganisation engagés au sein du groupe ont notamment pour objectif de rationaliser les dépenses, d'aboutir à des synergies de coûts et de construire des entités plus robustes permettant de créer de la valeur ajoutée et d'assurer leur développement économique sur le long terme, a expliqué Sonelgaz.

Soulignant son engagement à préserver l'ensemble des acquis socio-professionnels des personnels concernés et de leur donner des opportunités nouvelles de développement et d'évolution de carrière, Sonelgaz a assuré qu'"une harmonisation des grilles de salaire, la révision et l'harmonisation des indemnités de zone et la perspective d'une rémunération plus juste sont des chantiers déjà ouverts" et dont les résultats seront "incessamment mis en œuvre".