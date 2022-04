Maroc: La Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc organise un voyage d'affaires

La Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) organisera un voyage d'affaires, du 20 au 24 mai prochain à Bruxelles, à l'occasion du Salon "Batibouw".

Tenu du 21 au 29 mai 2022 à Brussels Expo, "Batibouw" se veut "le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l'aménagement", indique la CCBLM dans un communiqué.

"Cette grande plate-forme de bâtisseurs et de rénovateurs de 63 ans d'expériences n'est pas une simple exposition de produits et de services mais un forum d'idées, d'échanges et de partenariats, qui peuvent s'avérer extrêmement intéressants pour l'entreprise", ajoute la même source.

Créée en 1925, la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc est une association à but non lucratif qui œuvre pour le développement et la promotion des relations économiques et commerciales entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Maroc.