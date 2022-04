Tanzanie: Démission de l'évêque de Lindi et nomination

Cité Du Vatican — Le Saint Père François a accepté le 9 avril 2022 la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Lindi (Tanzanie), présentée par Son Excellence Mgr Bruno Pius Ngonyani. Le Saint-Père a nommé Évêque du même diocèse le Pere Wolfgang Pisa, O.F.M. Cap., jusqu'à présent vice-prêtre de la paroisse de Kwangulelo et professeur à l'Université Saint-Augustin d'Arusha.

Son Excellence Mgr Wolfgang Pisa, O.F.M., Cap. est né le 6 juillet 1965 à Karatu (Diocèse de Mbulu). Il est entré dans l'ordre franciscain des frères mineurs capucins en 1990. Après son noviciat (1991-1992), il a étudié la philosophie au Centre de formation de l'Ordre à Lusaka, en Zambie (1992-1994), et la théologie au Jordan University College of the Salvatorian Fathers à Morogoro, en Tanzanie (1995-1999). Il a prononcé ses vœux perpétuels le 15 août 1998 et a été ordonné prêtre le 1er septembre 1999.

Depuis son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : chargé de cours et formateur au Petit Séminaire Maua de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins, Moshi (1999-2000) (2003-2005) ; licence en études du développement et géographie, Université d'État de Dar-es-Salaam ; recteur du Petit Séminaire Maua, Moshi (2005-2008) ; étudiant en théologie morale à l'Université catholique d'Amérique à Washington D.C., États-Unis (2009-2011) ; ministre provincial des Frères mineurs capucins en Tanzanie (2011-2017) ; licence en théologie morale à l'Université catholique d'Amérique à Washington D.C., États-Unis (2017-2019) ; service pastoral dans la paroisse de Kibaigwa, archidiocèse métropolitain de Dodoma (2019-2020). Depuis 2020, il est vice-pasteur de la paroisse de Kwangulelo et chargé de cours à l'université St. Augustine d'Arusha.