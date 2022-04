Cote d'Ivoire: Dimanche des Rameaux - Les fidèles ont célébré l'entrée de Jésus à Jérusalem

Les chrétiens catholiques de la Paroisse Cœur immaculé de Marie du Plateau Dokui, cité Forest ont célébré, le dimanche 10 avril 2022 la journée des Rameaux. Ils ont fêté l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Avec tous les chrétiens du monde entier. Cette journée marque aussi le début de la Semaine sainte qui conduit vers la fête de Pâques où le Christ crucifié et ressuscité. C'est le centre même de la joie pascale.

"Hosanna, Hosanna, au fils de David, Hossana puis vient, à mort, à mort ". Selon le Père curé, Alphonse Marie Badjo Eboué de la Paroisse Cœur immaculé de Marie du Plateau Dokui, cité Forest, ce sont les idées maitresses qui remplissent cette journée fêtée par les chrétiens catholiques. En effet, le dimanche des Rameaux est joie et paix, mais aussi passion et mort.

Ville sainte de paix:

Selon le Père Hugues Yapo, le dimanche des Rameaux est marqué par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ville sainte de paix et centre religieux des Juifs. En entrant dans cette ville, Jésus va accomplir sa destinée prophétique, comme annoncée par les Saintes Écritures. En partant d'une entrée triomphale presque populaire, avec des acclamations de foules en joie jusqu'à une mort solitaire sur voie de la croix.

"Toute mission comporte des risques. Ce qui est arrivé au Christ nous rappelle que dans la vie, tout peut arriver d'un moment à un autre. Les malheurs comme les bonheurs(...) L'individu qui nous tue n'est pas loin de nous. Car, il sonnait nos habitudes (...) Il faut faire attention avec les personnes avec qui nous marchons et buvons ", a-t-il conseillé. Et de conclure son homélie en ces termes : " Sachons enfin qu'aujourd'hui, on peut t'applaudir en disant : Hosanna" et demain, on peut te maudire en disant : "A mort". C'est dommage ! Mais c'est le propre de l'homme. Ses intérêts passent toujours en première place au lieu de privilégier l'équité et la vérité". Il faut souligner que la Semaine Sainte commence par le dimanche des Rameaux et s'achève avec la veillée Pascale, la nuit du samedi Saint au dimanche de Pâques (résurrection du Christ).