Sénégal/Maroc: Beach soccer - Ngalla Sylla devient sélectionneur du Maroc pour "relever de nouveaux défis"

Dakar — Ngalla Sylla, nommé entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer du Maroc, a déclaré avoir accepté cette nouvelle nomination dans le but de "relever de nouveaux défis".

"Je pense qu'il fallait tourner une page après sept ans dans cette sélection. Il fallait que je prenne une décision pour relever d'autres défis", a expliqué aux médias le technicien sénégalais. Il dirigeait l'équipe nationale du Sénégal, de 2016 à sa nomination à la tête de la sélection marocaine, samedi. Sélectionneur des Lions du Sénégal, il a remporté trois fois la Coupe d'Afrique. "Après avoir remporté trois éditions consécutives de la Coupe d'Afrique, joué une demi-finale de la Coupe du monde et pris la troisième place d'une coupe intercontinentale, je pense qu'il fallait tourner la page et aller monnayer mon talent ailleurs, ça fait partie de la vie d'un coach", a dit Sylla. "C'est un choix qui n'était pas facile du tout pour moi, mais il fallait le faire. Une séparation n'est jamais facile", a-t-il ajouté après avoir signé un contrat de deux ans avec la Fédération royale marocaine de football. Avant d'être nommé entraîneur des Lions du Sénégal de beach soccer, Ngalla Sylla a été joueur de l'équipe nationale et a remporté trois titres continentaux avec elle. Il a conduit la sélection sénégalaise aux demi-finales de la Coupe du monde 2021, en Russie.

Interrogé sur la séparation entre l'équipe nationale sénégalaise de beach soccer et Ngalla Sylla, l'ancien footballeur international Mamadou Diallo a dit être "choqué" par son départ, auquel il s'attendait. "Les Marocains ont commencé à lui faire la cour dès la fin de la CAN jouée à Saly-Portudal (Sénégal). C'est une grosse perte pour le beach soccer national, il y avait des rumeurs sur son départ", a-t-il commenté. Diallo estime que Ngalla Sylla est "un redoutable travailleur". "J'ai gagné la CAN de beach soccer à deux reprises en tant que son adjoint. L'année dernière, nous étions ensemble en Russie", a-t-il rappelé, qualifiant le nouveau sélectionneur du Maroc de "mordu de beach soccer" et de "travailleur infatigable". "Nous avons perdu un grand entraîneur, un fin connaisseur du beach soccer." Sylla méritait d'être mieux "protégé" par la Fédération sénégalaise de football, ajoute Mamadou Diallo. "On ne devait pas le laisser partir, on devait le protéger pour l'avenir du beach soccer sénégalais."