Afrique: CAN - Les U17 et les U20 joueront leur qualification au Cap-Vert et en Mauritanie

Dakar — Les équipes nationales masculines U17 et U20 joueront leur tournoi de qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de leurs catégories respectivement au Cap-Vert et en Mauritanie, a appris l'APS, lundi, du directeur des compétitions de la zone ouest A.

"Le Cap-Vert va abriter probablement en juin le tournoi zonal cadet qualificatif à la CAN", a dit Abdoulaye Cissé, indiquant que les dates précises seront communiqués après des missions de prospection. La zone ouest A, qui compte neuf pays, tiendra son tournoi de qualification pour les U20 en Mauritanie, a ajouté le responsable de la zone. En plus du Sénégal, du Cap-Vert et de la Mauritanie, la zone ouest A compte six autres pays à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Liberia, la Sierra Leone et le Mali. Si la zone ouest A travaille à disposer de toutes les fédérations nationales, le tournoi U17 se jouera sans la Guinée sanctionnée depuis la CAN 2019 en Tanzanie. Le Syli national cadet a été sanctionné pour avoir fait jouer des jeunes ayant fraudé sur leur identité. Et en plus de la sanction pécuniaire, la Fédération guinéenne de football avait été suspendue de deux éditions de la CAN U17. Le Sénégal qui s'était qualifié à la CAN U17 en 2021, n'a pas pu jouer le tournoi qui a été annulé au dernier moment. Les U20 avaient été éliminés par ceux de la Gambie demi-finalistes du tournoi joué en Mauritanie en février-mars derniers.