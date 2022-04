Congo-Brazzaville: Salutations militantes

A l'ouverture, le 5 avril, de la réunion du Comité national d'investiture des candidats de son parti aux élections législatives et locales de juillet prochain, Pierre Moussa avait mis de la bienveillance dans son propos liminaire en adressant des salutations militantes à ses interlocuteurs. Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT) savait que choisir une petite centaine de " camarades " parmi un millier de postulants ne serait pas chose facile. Cette pédagogie valait la peine pour tenter d'adoucir de possibles aigreurs que susciteront les arbitrages attendus.

Elu lors du congrès tenu en décembre 2019, Pierre Moussa passe sa deuxième épreuve électorale après la présidentielle des 17 et 21 mars 2021. Il s'en était alors bien sorti puisque le candidat de son parti et de sa famille politique, Denis Sassou N'Guesso, avait été plébiscité dès le premier tour avec une marge suffisante sur ses concurrents. Dans la présente épreuve, il devra conduire le PCT et ses alliés à la reconquête des sièges à l'Assemblée nationale et dans les Conseils municipaux et départementaux. Si en raison du poids de cette coalition il ne fait aucun doute sur l'issue des consultations, gérer les suites des investitures est un autre challenge pour lui.

En effet, les mécontents fabriqués par les délibérations de la semaine dernière pourront amplifier les revendications, peut-être même les dénonciations si le Comité d'investiture se serait laissé déborder par les luttes internes inhérentes à toute organisation de l'envergure du PCT. A charge pour cette instance de démontrer qu'elle a agi dans l'intérêt du parti, et que donc ceux et celles qui se mettront à contre-courant de ses choix nuiront à l'homogénéité de l'ensemble. Une chose est certaine, les scrutins de cette année préparent les sénatoriales de l'année prochaine. Un certain espoir pour les recalés.

Dans l'intervalle, il reviendra au PCT d'observer les effets du travail du Comité d'investiture sur sa base. Il pourra alors savoir quel discours tenir pendant la campagne électorale non seulement vis-à-vis de ses partisans mais également à l'endroit de ses alliés. Ces derniers sont déjà très nombreux et comme nous le rappelions ici-même les jours passés, assurer la cohésion d'une famille aussi élargie suppose de s'armer de patience et, même si cela est difficile en politique, d'un peu d'oubli de soi.