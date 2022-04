Congo-Brazzaville: Justice - Levée de l'immunité parlementaire du député Ghyslain Galibali

L'Assemblée nationale a autorisé, le 10 avril au cours d'une plénière, la levée de l'immunité parlementaire du député de Lékana, dans le département des Plateaux, Ghylain Millet Galibali, afin de permettre à la justice d'engager des poursuites à son encontre.

La demande d'autorisation des poursuites judiciaires adressée par le procureur général près la Cour suprême a été approuvée par les cent trois députés ayant pris part à la plénière. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et le président du groupe parlementaire Parti congolais du travail (PCT) et alliés, Jean-Jaurès Ondelé, ont soutenu ce vote pour, ont ils dit, permettre au député incriminé de pouvoir constituer sa défense et se présenter devant la justice de son pays.

Fils de l'ancien ministre d'Etat, Lambert Galibali, le député de la circonscription unique de Lékana a dénoncé la cabale médiatique qui s'est abattue sur lui, depuis son élection en 2017. Il est désormais libre de répondre devant les tribunaux nationaux. Candidat indépendant, Ghylain Millet Galibali avait rallié le groupe parlementaire PCT et alliés dès son élection. " Ce scénario a été attendu en ce qui me concerne de la part de mes détracteurs... Dans ce district au passé tumultueux, j'ai pendant mon mandat rassemblé les filles et fils de Lékana venus d'horizons divers. Ce qui est devenu l'affaire de faux diplôme de M. Galibali Ghyslain n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Comprendront ceux qui voudront bien comprendre ", a-t-il laissé entendre avant la levée de son immunité parlementaire.

Dans sa requête d'autorisation d'exercer des poursuites judiciaires à l'encontre du député Ghyslain Galibali, le procureur général près la Cour suprême, Gilbert Mouyabi, a joint quelques documents justifiant sa demande. Il s'agit, entre autres, du rapport d'étape de la mission de vérification de la conformité des dossiers de recrutement des agents du Fonds routier et du Bureau de contrôle des bâtiments et des travaux publics, pour la période 2009-2021, ainsi que le procès-verbal des constats établis ; la note du conseiller aux Affaires académiques, directeur de l'Office de gestion des étudiants et stagiaires en France à l'ambassadeur du Congo en France. L'objet de cette note étant la vérification de l'authenticité du diplôme de Ghyslain Galibali. Il y a aussi le courrier de l'Ihedra, institut d'enseignement dans lequel le député prétend avoir fréquenté et qui répond à l'authenticité du diplôme contesté ; le courrier de l'attaché de défense à l'ambassade du Congo en France présentant le rapport d'investigation sur le cursus de la personne incriminée. A cela, s'ajoute la demande d'emploi formulée par l'intéressé et mentionnant son diplôme d'ingénieur de développement.

" Ces faits, s'ils sont avérés dans les termes contenus dans la dénonciation, pourraient constituer à l'encontre du député l'infraction de faux et usage de faux ", a mentionné le procureur général dans sa requête, reprise par la Commission des lois et affaires administratives de l'Assemblée nationale.

Notons que cette plénière a précédé la clôture des travaux de la quatorzième session ordinaire de la chambre basse du Parlement. Sur les trente-cinq affaires inscrites à l'ordre du jour, vingt-trois ont été adoptées.