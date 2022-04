Afrique: Impacts de la guerre Russo-Ukrainienne - L'Afreximbank mobilise 4 milliards USD

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) lance un Programme de financement du commerce de 4 milliards USD destiné à faire face à la crise provoquée par la guerre en Ukraine.

L a crise entre la Russie et l'Ukraine provoque d'importantes répercussions sur l'économie mondiale et secoue particulièrement le continent l'Afrique. Les pays en conflit étant des exportateurs de premier plan de pétrole brut et de gaz, de matières premières et de céréales, les impacts de la guerre ont rapidement atteint les économies africaines, en particulier celles qui dépendent fortement des importations de carburant et de produits alimentaires de base comme Madagascar.

Selon Afreximbank, dont la Grande île est membre depuis maintenant cinq ans, l'objectif premier du programme est " le financement de l'ajustement des coûts de réorganisation des importations, afin d'aider les pays à faire face aux augmentations immédiates des prix à l'importation dans l'attente d'un ajustement de la demande intérieure ". Mais la Banque veut aussi assurer le financement du rachat de pétrole et de métaux pour refinancer les prêts surdimensionnés dans le contexte actuel de prix élevés des matières premières.

Il s'agira ainsi de libérer plus de trésorerie pour répondre à d'autres besoins urgents, comme les importations de produits alimentaires et d'engrais et l'augmentation du coût du service de la dette. " Nous visons la stabilisation des recettes d'exportation des produits de base pour aider les pays et les entreprises ", a aussi indiqué la Banque qui ambitionne en outre de financer le déficit des recettes touristiques des économies dépendantes de ce secteur.

Afreximbank soutient que depuis sa création, elle s'est distinguée par l'introduction et la mise en œuvre de divers programmes d'intervention d'urgence, assortis de solides mesures d'atténuation des risques, afin de répondre aux différentes crises survenant à l'échelle mondiale et ayant un impact sur l'Afrique . Récemment, à travers le dispositif d'atténuation de l'impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA), Afreximbank a décaissé plus de sept milliards de dollars US pour soutenir les économies africaines dans leur lutte contre la pandémie de la Covid-19.Ce mécanisme a expiré en mars dernier. Le programme se présente comme une réponse à l'appel urgent lancé par les États membres de la Banque en faveur d'une intervention d'urgence.

Un programme d'urgence

Les demandes de financement reçues de toute l'Afrique dépasseraient déjà les 15 milliards USD. Et le temps presse pour répondre à ces demandes pour éviter notamment les troubles sociaux.

Afreximbank affirme travailler étroitement avec les banques et institutions partenaires pour répondre aux besoins des pays en termes de sécurité alimentaire statique et dynamique, d'approvisionnement adéquat en carburant et de prévention des pénuries d'engrais et d'intrants agricoles.

Au-delà du financement, Afreximbank prévoit de collaborer avec les différentes organisations continentales et régionales pour lancer le groupe de coordination de la chaîne d'approvisionnement intra-africaine, dont l'objectif sera de permettre l'alignement de la production aux besoins de consommation en veillant à ce que les produits fabriqués localement soient priorisés pour répondre aux besoins des populations, tout en s'appuyant sur le soutien d'autres entités dans d'autres parties du monde.

Le Professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank a déclaré qu'il est important d'ajouter au plus vite les conséquences de la crise ukrainienne aux urgences auxquelles l'Afrique doit faire face. " Nous sommes très reconnaissants aux États membres et aux actionnaires qui ont déjà payé leurs souscriptions, donnant à la Banque la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement aux défis actuels ", a-t-il ajouté.

Le Dr Vera Songwe, sous secrétaire général des Nations unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a salué cette nouvelle initiative, ajoutant que " cette nouvelle ligne de crédit arrive à point nommé et aidera les pays à renforcer leur résilience face à un nouveau choc exogène. Des outils essentiels pour continuer à renforcer l'architecture financière continentale, au moment où les pays cherchent à reconstruire leurs économies et à tirer parti de l'accord sur la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf) ".

La Banque africaine d'Import-Export est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. La Banque a décaissé plus de 42 milliards USD depuis 2016. Le mois dernier, Madagascar a adopté en conseil des ministres sa participation à hauteur de 2,7 millions USD dans l'augmentation générale du capital (AGC) d'Afreximbank.