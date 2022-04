Madagascar: Trafic de ressources minières - Des lingots d'or interceptés à Analalava

Trois individus A.C et S.I, âgés de 23 et de 38 ans, lesquels sont respectivement originaires d'Ambilobe et de Nosy-Be et A.M.N âgé, quant à lui, de 45 ans est originaire d'Antananarivo, ont été interpellés le vendredi 08 avril dernier par des éléments de la gendarmerie de la brigade d'Antonibe.

Ils ont été interpellés dans le fokontany d'Anjajavy, commune rurale d'Antonibe du district d'Analalava. Les gendarmes ont été signalés par la population d'Anjajavy de l'existence de trois personnes suspectes qui rodaient dans cette localité lointaine. Le va-et-vient d'une moto vers un petit embarcadère auquel est arraisonnée le voilier Vanille 411 a mis la puce à l'oreille des badauds dans le paisible fokontany d'Anjajavy. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux vers 16h vendredi dernier, et ont immédiatement effectué une fouille qui s'est soldée, selon une source concordante, par la découverte de quatre lingots d'or détenus par les trois individus.

Manque de matériel. La piste d'un trafic d'or est privilégiée par les premiers éléments de l'audition menée par la gendarmerie et les lingots d'or ont été immédiatement saisis. Mais le manque de matériel adéquat pour la pesée de ces métaux précieux n'a pas facilité la tâche de la gendarmerie locale de la commune rurale d'Antonibe. La procédure se suivra après l'arrestation des trois trafiquants et les 4 lingots d'or. Cependant, l'affaire est affectée à la compétence de la police des mines de Mahajanga, laquelle devrait alors mener, pour sa part, son enquête afin de pouvoir remonter d'autres pistes, identifier d'autres personnes impliquées, démasquer le réseau et traduire l'affaire devant la justice. La passation du relais entre la compagnie de la gendarmerie d'Antsohihy et la police des mines est prévue à Mampikony.

Banque centrale de Mahajanga. L'interpellation de ces trafiquants à Analalava prouve que le pillage des ressources minières se poursuit. Alors que le trafic d'or dans le pays a, plus d'une fois, fait scandale après la découverte, l'année dernière, des 73,5 kg d'or et des 49 kg respectivement en Afrique du Sud et aux Comores. Les métaux précieux ont transité vers ces pays voisins à bord d' aéronefs pour être acheminés vers Dubai. Mais à Analalava, les trafiquants opèrent, cette fois-ci, sur les côtes qui donnent directement accès sur la mer et à quelques kilomètres des Comores et de Mayotte. La tentative a cette fois eu lieu loin des agglomérations et de la vigilance urbaine.

La moindre faille aux frontières du pays est donc exploitée par le réseau de trafiquants au profit d'un pillage qui vaut plusieurs millions d'euros. Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques veut mettre un terme à ces exploitations illicites. Jeudi dernier, la vigilance des éléments de la police des mines à Mahajanga a pu également conduire à la saisie de 10 kg de pierres précieuses en état brut à Mahajanga. Ces objets saisis sont actuellement scellés à la Banque centrale de Mahajanga, a-t-on appris d'une source avisée.