Madagascar: Préparation aux intempéries - Les journalistes du Sud formés

À peine sorti des périodes cycloniques, le Bureau National de la Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) prend le taureau par les cornes : sensibiliser la population, à commencer par les journalistes du Sud : Anôsy, Androy, dix mois à l'avance.

65 journalistes de la région Atsimo-Andrefana (neuf districts réunis) ont répondu à l'appel du BNGRC les 1er et 2 avril, avec la collaboration de la Direction Régionale du Sport et de la Jeunesse de Toliara. L'atelier consistait à approfondir les gestes et les actions à mener et à renforcer en cas de catastrophes dès le mois de mars, une bonne avance pour se préparer aux risques à venir, pour un changement de comportement, en d'autres termes.

Pour une bonne communication en matière de cyclone, les couleurs constituent le meilleur moyen pour une bonne compréhension entre sensibilisateurs et population. Cinq jours avant la catastrophe annoncée par la radio, via la météo, la population est formée pour se préparer. Le drapeau vert est sorti. Il annonce qu'il faut préparer les sacs de sable à poser sur la toiture (surtout pas de grosses pierres). Couper les branches qui pourraient craquer sous la force du vent, pour ne pas qu'elles tombent sur les toits ou les personnes. Éloigner et enlever toutes menaces. Mettre les documents importants en lieu sûr, sous des imperméables (cartes d'identités, contrats, divers actes, etc.). Suivant les informations, à deux jours de l'impact du cyclone, le drapeau jaune est hissé. Le danger est imminent. Les pêcheurs n'ont plus le droit d'aller en mer.

Au contraire, ils doivent poser les pirogues sur cale, loin du rivage. Emmener les animaux domestiques dans un lieu protégé. S'informer et alerter les voisins pour rejoindre la place de ralliement. Dès lors, le drapeau rouge est arboré pour rester en un lieu, avec interdiction de sortir, inutilement. C'est seulement quand le drapeau bleu est visible qu'on peut considérer que le cyclone est passé, mais se mettre toujours sur ses gardes car le danger peut resurgir. Ne pas boire n'importe quelle eau, ne pas marcher sur des fils électriques. Toujours se méfier également car un cyclone peut en cacher un autre.