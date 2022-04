Madagascar: Velirano d'Andry Rajoelina - 12% des projets achevés

La réalisation des 13 " Velirano " que le président Andry Rajoelina a faits au peuple malgache a fait l'objet d'un sondage mené par l'ONG Ivorary avec l'appui de l'AFD, par l'intermédiaire d'Expertise France et CFI.

La présentation officielle du rapport final de cette initiative menée dans le cadre du projet Baromètre Citoyen (Baroci) a eu lieu la semaine dernière. Les promesses présidentielles ont été évaluées sur quatre grandes thématiques, à savoir la gouvernance, l'économie et les infrastructures, l'environnement et les ressources naturelles, ainsi que le social et la culture. Baroci est un outil permettant aux citoyens d'apprécier les efforts du gouvernement par rapport au Plan Émergence Madagascar.

L'étude menée au niveau des 23 régions de Madagascar a permis de savoir qu'à un an de la fin du mandat du président Andry Rajoelina, 12% des projets prévus dans le PEM seulement ont été achevés. 48% sont encore à faire et 40% en cours de réalisation. Les résultats du Baroci font ainsi la déduction que le chef de l'Etat et son gouvernement sont " peu efficaces " par rapport à la réalisation des " Velirano ". 3 " Velirano " sur 13, à savoir le " Velirano " 13 relatif au sport et la jeunesse, le " Velirano " 5 se rapportant à la santé pour tous, ainsi que le " Velirano " 4 concernant l'éducation et la culture ont reçu une évaluation positive. Grâce certainement au succès des Barea, la construction de différentes infrastructures manarapenitra dans les domaines de l'éducation et de la santé, ainsi que la gestion jugée " très efficace " de la pandémie de Covid-19.

En revanche, le gouvernement est appelé à revoir sa copie par rapport à trois autres domaines. À savoir l'autosuffisance alimentaire, l'emploi décent pour tous et l'industrialisation et l'émergence économique. En effet, les " Velirano " 9, 6 et 7 ont été jugés très en retard par les citoyens. Aucun " Velirano " n'a cependant reçu l'appréciation de performance la plus mauvaise selon l'indicateur Baroci. Cela signifie que toutes les promesses électorales ont été touchées et sont en cours de mise en œuvre, mais leurs degrés de réalisation diffèrent selon les secteurs.

Second mandat. Malgré ce constat plutôt négatif pour le régime, 53% de la population se disent encore prêts à témoigner leur confiance et voter pour le président Andry Rajoelina si celui-ci souhaite briguer un second mandat. Il bénéficie en effet d'une sorte de clémence de la part de la population car la majorité des Malgaches estime que la pandémie de Covid-19 a freiné ses efforts dans la mise en œuvre de ses promesses électorales. Tous les gouvernements du monde ont d'ailleurs subi le même sort. D'autant plus que ce mauvais résultat, ainsi que les retards dans la mise en œuvre des " Velirano " pourraient être imputés aux " entourages/exécutants " du chef de l'Etat.

Les échantillons ayant répondu à ce sondage pensent que la plupart des collaborateurs du président peinent à suivre son rythme. Certains observateurs estiment en effet que le numéro un d'Iavoloha ne met pas les bonnes personnes aux bonnes places. Plusieurs ministres n'arriveraient pas à faire la différence entre projets émergents et expédition des affaires courantes.

Pour sa part, l'ONG Ivorary relève une détérioration de l'état de la gouvernance sur plusieurs plans. Entre autres, l'opacité, la corruption, le non-respect des principes de la séparation des pouvoirs, la gabegie financière, le contrôle parlementaire qui est quasi-inexistant et l'imprévisibilité des dépenses.

Aussi, cette association membre de la Société civile recommande-t-elle la publication du Plan Émergence Madagascar dans les plus brefs délais, le renforcement de la transparence de l'Etat de droit, le renforcement du contrôle de l'Exécutif par le Parlement, le raffermissement des exigences dans l'octroi des financements, ainsi qu'une bonne préparation des élections par la crédibilisation des institutions électorales.