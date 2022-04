Madagascar: Narison Stephan - " Le pays s'enfonce malgré ses richesses "

Selon les explications du professeur Narison Stephan, " les conférences sur la vulgarisation de la Physique des Hautes Energies (HEP) ont été délivrées à l'Université Ankatso et à l'Arupe-Eglise Faravohitra (Antananarivo). Les autres demandes en dehors d'Antananarivo n'ont pas pu être honorées à cause du manque de temps et d'autres engagements. J'espère pouvoir le faire à mon prochain séjour au mois de septembre ".

Il a également ajouté qu'il a " été ravi de constater de visu les réalités de la cherté de la vie des Malgaches (PPN, gaz, carburant, eau et électricité, télécommunication... ), le faible pouvoir d'achat de la population, la corruption des cols blancs et leurs moyens de se blanchir, les actions des Dahalo, l'insécurité grandissante, le népotisme, le copinage et nombreuses lacunes du pouvoir actuel. Je m'exprimerai plus tard sur la politique malgache, la géopolitique dont le conflit Ukraine-Russie, l'élection présidentielle française comparativement avec celle de Madagascar... J'invite tous les Malgaches, surtout les jeunes, à se réveiller car on constate que le pays s'enfonce.

La Grande île est le 5è pays le plus pauvre du monde avec un taux de décroissance de -7%, malgré ses richesses. Ne vous laissez pas berner par les constructions de bâtiments soi-disant normalisés mais sans aucun intérêt : hôpitaux sans médecins et équipements, universités sans enseignants, buildings non accessibles par la classe moyenne et en l'occurrence aux pauvres... . Ouvrez bien vos yeux et analysez votre vie quotidienne avant de soutenir quelqu'un seulement par fanatisme politique comme ce qui se passe actuellement car nous recherchons tous un développement durable et une vie sereine pour nos descendants ".