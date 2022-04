Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Dolisie et Dollens signent un accord cadre sur l'enseignement

L'hôtel de ville de Doullens, en France, a servi de cadre à la signature, le 8 avril, d'un accord de coopération dans le secteur de l'enseignement avec la ville congolaise de Dolisie.

Vendredi dernier, Christelle Hiver, maire de Doullens, dans la Somme, et son conseil municipal ont accueilli Ghislain Nguimbi Makosso, maire de la ville de Dolisie, en présence de Stéphane Demilly, sénateur de la Somme et président du Groupe d'amitié France - Congo, et de Brice-Arsène Mankou, président de l'Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV), cheville ouvrière de la coopération entre Dolisie et Doullens.

Pour la genèse de cette coopération, une prise de contact remontant à 2018, lors des festivités du centenaire de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, Brice-Arsène Mankou, citoyen d'honneur de la ville de Doullens, avait effectué ce rapprochement auprès de Christelle Hiver et son conseil municipal.

Trois ans plus tard, en 2021, les deux maires s'étaient rencontrés pour la première fois en France afin d'évoquer les questions d'éducation considérées comme secteur prioritaire.

Pour leur deuxième rencontre, toujours en France, les deux personnalités ont signé un accord cadre qui permettra à la ville de Doullens d'apporter son soutien à la médiathèque de Dolisie. Par cet accord cadre, les deux villes conviennent de " promouvoir les échanges à caractère pédagogique, associant les classes d'écoles primaires, de collèges et de lycées et ce, afin de favoriser le chemin des apprentissages et des connaissances ".

Signalons que la ville de Doullens est située au cœur du département de la Somme, près d'Amiens, dans la région des Hauts-de-France. De par les statistiques administratives françaises, cette ville présente beaucoup d'atouts socio-économiques susceptibles de permettre à Dolisie, troisième ville du Congo, d'engager la voie propice à son développement local.

À l'issue de la cérémonie de signature de cet accord, Christelle Hiver a déclaré : " En ma qualité de maire de Doullens, je suis d'autant plus heureuse de signer pour la première fois un accord avec une ville africaine, et, de surcroît, congolaise. Je suis aussi heureuse de savoir que Dolisie porte le nom d'un explorateur français, Albert Henri Dolisie, mort et enterré à Orléans. Je suis enfin heureuse d'avoir reçu l'invitation du maire de Dolisie pour me rendre dans cette ville ".

Satisfaction également de la part de Stéphane Demilly, en sa qualité de président du Groupe amitié France-Congo et un des parrains de cet accord. " Je suis content, car moi-même, j'ai longtemps dirigé la ville d'Albert-Henri-Dolisie et pour moi, cette belle initiative préparée par l'IFMV doit se poursuivre dans les autres villes de la Somme ", a-t-il indiqué.

" Enfin, je ne saurais trop remercier l'IFMV et notre compatriote Brice-Arsène Mankou qui nous a guidés jusqu'à l'aboutissement de cet accord. Désormais, il est établi que Dolisie a besoin de Doullens et Doullens a besoin de Dolisie pour œuvrer ensemble à la réalisation des projets de développement local ", a pour sa part confié Ghislain Nguimbi Makosso.