Sénégal: Arrestation musclée d'un Sénégalais en Italie - Les autorités réagissent

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et montrant une scène de violence commise à l'encontre d'un ressortissant sénégalais en Italie a suscité la réaction des autorités sénégalaises. En effet, lors d'une interpellation par des forces de l'ordre dans la ville de Florence, le Sénégalais a été traité avec humiliation.

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a sorti un communiqué pour condamner cet acte. Il renseigne, aussitôt informée des faits et de l'identité de la victime, l'Ambassade du Sénégal à Rome en a immédiatement saisi le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale.

Le Ministère 'dénonce et condamne fermement ce traitement raciste, inhumain et dégradant, d'autant plus grave qu'il a été commis par des dépositaires de la puissance publique, censés appliquer la loi et assurer la sécurité des personnes et des biens ", note-t-il dans un communiqué. L'Ambassadeur du Sénégal à Rome a reçu instructions de se rendre incessamment à Florence, auprès de notre compatriote et de la communauté sénégalaise.