Afrique: Un ministre souligne des réformes au Forum de Macao de Forum

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a souligné dimanche les réformes mises en œuvre par le Gouvernement au cours des cinq dernières années, qui contribuent à améliorer la confiance des investisseurs privés.

Victor Fernandes s'exprimait lors de la réunion ministérielle extraordinaire du Forum de coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays de langue portugaise (CPLP).

Dans son discours, le ministre a déclaré que l'Angola dépend fortement du soutien chinois dans les domaines les plus variés, en particulier dans le secteur de l'industrie et du commerce.

Dans le cadre des réformes qui ont conduit à la restructuration de la structure économique du pays, dont les résultats sont visibles depuis le 3ème trimestre 2021, il a indiqué que l'objectif principal est d'assurer l'amélioration de l'environnement des affaires et de permettre à chacun de gagner.

A titre d'exemple, le gouvernant a souligné la loi sur l'investissement privé, la législation sur la migration, la promotion des zones de localisation industrielle (Pôles de développement industriel), l'investissement dans les infrastructures, la législation industrielle, ainsi que la préparation du Plan de développement industriel de l'Angola 2025 (PDIA 2025) .

En ce qui concerne l'investissement privé étranger, il a indiqué que la législation n'exige plus, comme l'un des aspects majeurs de la réforme, que les investisseurs étrangers s'associent nécessairement à des partenaires nationaux pour investir en Angola, dans certains secteurs d'activité économique.

Victor Fernandes a réitéré que, depuis 2018, tous les investisseurs étrangers intéressés peuvent investir librement en Angola.

"Cette ouverture à l'investissement s'accompagne d'un ensemble d'incitations fiscales auxquelles les investisseurs étrangers peuvent prétendre, en négociant avec les autorités compétentes", a souligné le titulaire de l'Industrie et du Commerce de l'Angola.

Le paquet d'incitations, a-t-il ajouté, suit l'emplacement et la qualification de l'investissement.

Conformément aux réformes dans le domaine de l'investissement privé, d'importants changements ont été introduits dans la loi sur le régime juridique des étrangers.

Ces changements, selon le gouvernant, se répercutent, en particulier, sur les visas touristiques, étant le visa d'investisseur privé et le visa de travail.

Le visa de tourisme, par exemple, permet, pour une durée de 120 jours, renouvelable deux fois, à un potentiel investisseur étranger de se rendre dans le pays pour y prospecter.

Sur la base de la législation, a-t-il dit, que les investisseurs étrangers déjà installés en Angola peuvent, s'ils le souhaitent, embaucher une main-d'œuvre étrangère dont le visa peut être délivré localement, une prérogative accordée uniquement aux entreprises opérant dans le secteur productif.

Résultats des réformes

Selon Victor Fernandes, à la suite des mesures appliquées entre 2017 et 2022, le pays a enregistré des augmentations du volume des investissements en général et du secteur industriel en particulier.

A titre d'exemple, a-t-il dit, d'ici août 2022, il est prévu d'ouvrir une vingtaine de nouvelles industries dans les domaines d'activité les plus variés.

Ce sont des opportunités dans les segments de l'agro-industrie, tels que le textile, la chaussure, l'habillement, l'alimentation, le mobilier et l'équipement.

Dans le cadre des avancées enregistrées, le ministre a entériné l'appréciation du monde des affaires chinois, à travers ses associations et chambres de commerce, ses fonds d'investissement et ses académies des sciences et de l'innovation technologique.

"L'Angola invite tout le monde à visiter notre territoire.

Le portefeuille de projets et d'opportunités d'investissement est incommensurable", a-t-il estimé.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Forum, le Premier ministre du Conseil d'Etat de Chine, Li Keqiang, a salué les résultats obtenus par le Forum de Macao.

Le chef du gouvernement chinois a avancé les propositions concernant le renforcement des relations entre la Chine et les pays lusophones et a appelé tous les pays à défendre la paix et la stabilité en faveur du développement et de la prospérité.

Il a également défendu la consolidation de la solidarité et de la coopération afin de vaincre la pandémie le plus rapidement possible, ainsi que l'adhésion à l'ouverture et à la coopération en vue de stimuler la reprise économique.

Après l'ouverture, plusieurs messages de félicitations de hauts responsables politiques des gouvernements des huit pays lusophones ont suivi, louant la forte appréciation du rôle joué et les résultats significatifs obtenus par le Forum de Macao.

Les participants ont également ajouté des recommandations et suggestions constructives et précieuses sur le développement du Forum, attribuant de grandes attentes au renforcement continu de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays lusophones, dans les secteurs les plus variés, dans le cadre du Forum de Macao.

Les ministres ont signé la déclaration conjointe de la réunion ministérielle extraordinaire et émis la déclaration sur l'approbation de l'adhésion officielle de la République de Guinée équatoriale au Forum de Macao en tant que 10e pays membre.

Le Forum de Macao organise une conférence ministérielle tous les 3 ans.

Lors de ces réunions ministérielles, les "Plans d'action pour la coopération économique et commerciale" ont été approuvés, qui définissent et planifient la coopération dans les sphères économiques et commerciales entre la Chine et les pays lusophones dans des séquences triennales, entre autres actions.