Afrique de l'Est: Retombées de la formalisation de l'adhésion de la RDC à l'EAC/Kenya, Ouganda et consorts - Félix Tshisekedi obtient la suppression des visas pour les congolais

Au terme d'une mission bien accomplie à Nairobi, au Kenya, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa hier dimanche 10 avril 2022 avec, à ses côtés, la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi.

Au cours de son séjour de 72 heures dans la Capitale kényane, le Chef de l'Etat a pu rafler la suppression des visas pour tout congolais désireux d'entrer dans les pays membres de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Est grâce à la signature du Traité d'adhésion de la République Démocratique du Congo à cette organisation régionale. Ce, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au State House, le vendredi 8 avril dernier, en présence de Uhuru Kenyatta, président du Kenya, Paul Kagame du Rwanda ainsi que Yoweri Museveni de l'Ouganda.

Il est convient de noter également que cette intégration représente pour la République Démocratique du Congo, sur le plan économique, un apport important en termes d'échanges avec les 6 autres Etats membres, à savoir : le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du sud et l'Ouganda. Personnellement, avant de prendre son vol pour Kinshasa, Félix Tshisekedi l'a annoncé au cours d'un entretien qu'il a eu avec la Communauté congolaise vivant au Kenya.

A cette même occasion, le Garant de la Nation a témoigné de son engagement à assister tout congolais ayant choisi le Kenya comme sa seconde patrie. Il y a lieu de signaler que le Chef de l'Etat, qui avait à sa suite Christophe Lutundula, VPM aux Affaires Etrangères, le ministre de l'Agriculture et celui de la Pêche et Elevage, a parrainé la signature d'un accord de coopération dans le domaine d'Agriculture, Pêche et Elevage, entre Kinshasa et Nairobi.

" En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idée, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage. Il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté ", avait lâché Félix Tshisekedi, lors de la cérémonie de la signature du Traité de l'adhésion de la RDC à l'EAC.

En quelques grandes lignes, la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est dont fait partie désormais la République Démocratique du Congo est une organisation créée en 1967. A l'instar des autres organisations régionales africaines, l'EAC a pour but d'élargir et d'approfondir la coopération entre les Etats membres dans les domaines politique, économique, social et culturel. C'est le président kényan qui est aux commandes de cette organisation. Le siège se trouve à Arusha, en Tanzanie.