Ile Maurice: A l'initiative de Sharma Sitaram - Une vidéo pour motiver les jeunes à faire du sport

Sharma Sitaram, coach sportif, s'inspire des "Motivational Sports Video" réalisées aux USA et en Europe et a lancé il y a deux mois une vidéo dans laquelle il encourage les jeunes à faire du sport. Sur Instagram, Youtube, Facebook et Tik Tok, il vante les bienfaits et le mérite de l'activité physique en tant que bouclier de protection contre nombre de fléaux sociaux, le plus dangereux étant la drogue.

"Nou nou krwar dan toi, eski toi to krwar dans toi ?" C'est le message qu'il véhicule dans sa vidéo et qu'il résume dans cette interrogation-slogan. "Mes amis Aniket Cahanoo, Yohan Parsatam et moi avons réalisé cette vidéo dans le même esprit que ceux que l'on retrouve aux USA et en Europe. Elle est même plus originale. Elle s'adresse aux jeunes, aux jeunes qui sont à la dérive car menacés par le fléau de la drogue qui prend de l'ampleur", souligne Sharma Sitaram. Ses amis Aniket Cahanoo et Yohan Parsatam sont tous deux policiers et comme lui, passionnés de sport.

Sharma Sitaram, 32 ans, habite Saint-Pierre. Il est coach sportif freelance. Il a effectué sa formation à l'Exercise Teachers Academy de Cape Town en Afrique du Sud de 2019 à 2021. "C'est un institut spécialisé, le numéro 1 de la zone Afrique", remarque-t-il.

Une deuxième vidéo est en préparation et devrait être publiée d'ici un à deux mois. Outre les canaux de diffusion que sont Instagram, Youtube, Facebook et Tik Tok, Sharma Sitaram a aussi une page intitulée "Toplaforme" que l'on peut visiter via Facebook et Instagram. Son objectif à court terme est de poursuivre la sensibilisation par l'intermédiaire du sport en créant dans les quartiers et villages une plateforme d'entraînement et de performance.