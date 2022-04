Ile Maurice: Vincent Duvergé - "Un peu peur que les gens se disent que je suis devenu fou"

Dire ouvertement que cela va mal. Qu'il a (eu) des crises d'angoisse, de panique "handicapantes". Au point de ne plus sortir de chez lui ou de son bureau. Un état où il est "tétanisé" par des crises "un peu violentes".

C'est dans un live sur Facebook, la semaine dernière, que le comédien et humoriste Vincent Duvergé s'est livré à coeur ouvert. Dévoilant qu'il se soigne des problèmes de santé mentale. Tout en s'excusant abondamment auprès des spectateurs ayant acheté des billets de son prochain spectacle, de les faire attendre depuis plus d'un an et demi.

Pourquoi Vincent Duvergé a-til choisi d'aborder un sujet à la fois grave et profondément intime ? Lui qui d'habitude déclenche l'hilarité avec ses accents et imitations. Le comédien et humoriste confie qu'il souhaitait "go public" depuis quelque temps déjà. "Cela permet de mettre en lumière les problèmes de santé mentale qui sont encore très tabou. Je rencontre beaucoup de gens qui en souffrent mais qui ne le savent pas forcément. Ou qui ne sont pas bien encadrés."

Le ton rassurant, il affirme : "Comme cela va bien mieux maintenant, je me suis dit que j'allais faire de la sensibilisation, en espérant que ça aidera certains."

Vincent Duvergé s'est évidemment demandé "bé ki dimounn pou dir?" Une fois qu'il confierait ses problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux. "J'appréhendais ça", avoue-t-il. Avant le live, il craint que "les gens vont se dire que je suis devenu fou, que j'ai perdu la tête".

Ce qui le galvanise : il faut "normaliser" les problèmes de santé mentale. Prendre soin de soi en priorité, ne plus s'en faire du "ki dimounn pou dir". Les retours du live lui donnent raison. Il dit avoir reçu surtout des messages de soutien. Mieux : des spectateurs ont signifié leur intention d'attendre que Vincent Duvergé remonte sur scène ou d'aller voir l'humoriste français D'Jal (voir hors-texte) puis d'acheter un nouveau billet du futur spectacle.

"J'envisage d'en parler sur scène et d'en rire", affirme le comédien. Histoire de dire que "ce n'est pas une fatalité". Que l'on en guérit, "quand on est bien entouré". Et que cela donne lieu à "de belles créations. C'est dans les moments où j'angoissais le plus que j'ai écrit mes plus jolis sketches". Comme ce numéro qui ouvre son premier spectacle où il raconte - l'histoire vécue - de ses difficultés d'adaptation en Australie.

Depuis qu'il a parlé publiquement de sa situation, Vincent Duvergé dit se sentir "bien mieux (...) Cela m'a simplifié la vie". Les internautes qui suivent les productions de Pop TV, dont Radio 40, bouge ton 40 ou encore Salut Les Fidoux, ne s'étaient jusquelà aperçus de rien. Pas d'absence du comédien, qui enfile avec bonheur une perruque rouge et bouclée pour jouer l'animateur Eustache.

"L'équipe de Pop TV est extrêmement solidaire. J'ai délégué énormément de choses à l'équipe, tout ce que je ne pouvais plus assurer", explique-t-il. Avant de préciser que "ça ne se voit pas toujours quand quelqu'un ne va pas bien". Le comédien affirme avoir "refusé catégoriquement" de s'absenter du travail. "J'avais peur qu'en m'absentant, je rentrerais dans un engrenage. Et que je ne pourrais pas revenir."

Paie-t-il le contrecoup d'un choix de carrière : quitter Radio One ? Devenir son propre patron. Assurer la paie des quatre personnes qui l'on suivi quand il a quitté cette radio privée. "C'est un peu le revers de la médaille", reconnaît-il. Cette "pression colossale" d'être à la hauteur. "Quand quatre personnes vous suivent, c'est surtout une belle marque de confiance. Ce n'était certainement pas pour mettre en danger Radio One."

Vincent Duvergé se dit "bien content" qu'aujourd'hui les relations avec cette radio privée "sont en bonne forme". Une collaboration serait même envisageable ? Le comédien et humoriste dit seulement qu'il ne "ferme pas la porte".

La transition de Radio One aux productions de Pop TV a fait de l'artiste un chef d'entreprise. Celui qui fait les comptes à la fin du mois. Avec les impératifs d'assurer les salaires, "de bonnes conditions de travail". Au départ, cette situation "empiète beaucoup sur le côté créatif". Même si au fil du temps, il trouve un équilibre, "la pression est restée. C'est ce qui a déclenché les crises d'angoisses".

Son spectacle : les trois options

Le One Man Chaud de Vincent Duvergé était prévu pour le 27 mars 2021. Mais second confinement oblige, le spectacle a été reporté. La semaine dernière, le comédien humoriste a proposé trois options aux spectateurs : soit de se faire rembourser. Soit d'utiliser le billet pour aller voir l'humoriste français D'Jal le 6 mai au Trianon Convention Centre. Cela, "sans frais additionnels". Soit de conserver le billet pour le prochain spectacle de Vincent Duvergé, pour une date qui n'est pas encore connue.