Afrique Centrale: Kinshasa - Denise Nyakeru marque sa présence à la réunion de leadership du PAM en Afrique Centrale

La rencontre du Programme Alimentaire Mondial, PAM, a réuni autour d'une même table, du mercredi 6 au samedi 9 avril 2022, à Kinshasa, les Directeurs régionaux en Afrique australe pour discuter sur la stratégie de mise en œuvre de la politique du PAM sur la sécurité alimentaire et la nutrition, sous le thème : "Regarder vers l'avenir au-delà de la crise: se positionner pour un engagement stratégique significatif". Invitée en sa qualité d'ambassadrice en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, la Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi s'est impliquée pour la matérialisation de ce projet qui va contribuer sensiblement à la réduction du taux de malnutrition en RDC.

A cette occasion, la first lady a fait appel à l'unité afin d'éradiquer ou de combattre cette situation calamiteuse. " ... La RDC n'est malheureusement pas épargnée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Cette situation est d'autant plus regrettable que le pays a le potentiel, compte tenu de sa superficie de terre arable et de son climat favorable de nourrir toute sa population et d'exporter le surplus. Le Chef de l'Etat s'est engagé à diriger le pays dans la bonne direction. Il reconnait que le changement ne se fera pas du jour au lendemain et que le gouvernement a besoin des partenaires pour atteindre les résultats qu'il vise ", a-t-elle déclaré.

"Avec les enjeux actuels au niveau mondial, renchérit Denise Nyakeru, nous sommes plus que convaincus que c'est le moment de travailler ensemble. Car ensemble, nous sommes une communauté beaucoup plus forte", a par ailleurs laissé entendre la Première dame de la RDC.

L'épouse du Chef de l'État, a rappelé l'appui que le PAM avait tout récemment apporté à sa Fondation lors de la clôture du mois dédié aux droits de la femme auprès de 2000 femmes rurales pour leur activité agricole afin de mieux s'organiser et contribuer à la sécurité alimentaire de la population.

Pour rappel, ces travaux font suite à une réunion qui a lieu à Kinshasa en janvier dernier au cours de laquelle la RDC avait fait une déclaration pour le développement du milieu rural.

Cette dernière avait été adoptée par l'Union africaine grâce à l'appui du Président de la République.

C'est dans ce cadre que la réunion de leadership du PAM vient prendre à bras le corps cette déclaration pour sa matérialisation.

La Pros.