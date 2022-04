Congo-Kinshasa: Sécurité des sites miniers et lutte contre le trafic illicite des minerais /Nord et Sud-Kivu - les USA, la PNC et l'OIM lancent la formation de 250 policiers

*Le Gouvernement des Etats-Unis, la Police Nationale Congolaise et l'Organisation Internationale pour les Migrations lancent la formation de 250 policiers pour renforcer la sécurité dans les sites miniers et lutter contre le trafic illicite des minerais au Nord et Sud-Kivu.

Grâce au financement du Gouvernement des Etats-Unis dans le cadre du Partenariat Privilégié pour la Paix, la Prospérité et la Protection de l'environnement avec le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, à travers le Bureau de l'International Narcotic and Law Enforcement Agency (INL) du Département d'Etat américain, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a procédé lundi 4 avril 2022 au lancement à Goma de la formation de 125 agents de la police destinés à la sécurisation des sites miniers et à la lutte contre le trafic illicite de minerais dans la province du Nord Kivu.

Une formation similaire a été lancée le 6 avril 2022 à Bukavu et cible également 125 autres policiers, ce qui porte à 250, le nombre des policiers qui seront formés durant cette nouvelle phase du projet² de Police des Mines sur les deux provinces. Ces formations s'étendront sur une durée de trois mois et se focaliseront sur la législation minière, le commerce et l'exploitation responsables des minerais, les infractions minières et le trafic illicite de minerais, le processus d'enquête pour les infractions minières, les principes de la police de proximité, la police administrative et judiciaire, les opérations de contrôle des foules, les droits de l'homme et la déontologie policière, la lutte contre le travail illicite des enfants, la violence sexuelle et la sensibilité au genre.

Les policiers suivront également un module de formation sur le protocole relatif à l'organisation et à la mission des escadrons de la police des mines en insistant sur le rôle de la police dans la lutte contre le travail des enfants dans la chaine d'exploitation minière.

Mis à part la formation des policiers, quatre nouveaux commissariats dédiés aux escadrons des mines seront construits, équipés et mis à la disposition des unités nouvellement formées et déployées. En 2021, quatre bâtiments neufs ont déjà été mis en service lors de la première phase du projet au Nord et au Sud Kivu.

A côté de ces infrastructures, des systèmes d'approvisionnement seront mis en place pour un meilleur accès à l'eau potable pour la population locale et les services de la Police des Mines.

Cette approche permet également de contribuer au rapprochement entre la population et la police. Au terme de cette deuxième phase, 448 policiers au total auront bénéficié de ces sessions de renforcement des capacités afin d'assurer la gestion de la sécurité dans et autour des sites des miniers.

Par ailleurs, ce projet contribuera également à renforcer les mécanismes de gouvernance participative et inclusive à travers la mise en place de quatre nouveaux Conseils Locaux pour la Sécurité de Proximité (CLSP).

La phase I ayant déjà permis d'installer des CLPS à Rubaya et Walikale au Nord-Kivu ainsi qu'à Misisi et Kamituga au Sud-Kivu, ces structures citoyennes ont en effet démontré leur efficacité en œuvrant pour la résolution pacifique des incidents de sécurité dans les sites miniers et en désamorçant les tensions entre les communautés et les acteurs miniers.

Il est important de souligner que la première phase du projet a permis l'élaboration et la validation des lignes directrices définissant clairement le rôle de la police des mines dans la lutte contre le travail des enfants et l'élaboration du protocole officiel (Vademecum) décrivant l'organisation et la mission des escadrons de police des mines, adopté le 18 septembre 2020.

Cette deuxième phase du projet veillera également à travers un suivi continu à ce que ces directives soient utilisées comme procédures opérationnelles standard (SOP) par les unités de la police des mines et les acteurs de la chaine pénale.