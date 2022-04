Congo-Kinshasa: Message du Graal

*Fondé en 1920 en Autriche par ABD-RU-SHIN ayant vécu de 1875 à 1941, le Message du Graal est une association sans but lucratif confessionnelle, mieux un mouvement spirituel essentiellement basé sur des valeurs. De par sa conception, cette Asbl véhicule des valeurs, telles que l'amour du créateur, de son prochain, l'inspiration à la paix sociale gage de tout développement, la non-violence, la cohésion sociale, l'intégrité et la probité.

Le Message du Graal est une émanation du Mouvement International du Graal dont le siège international est basé en Autriche. Actuellement, il est dirigé par SIEGFRIED BERNHART. En République Démocratique du Congo, ce mouvement confessionnel a vu le jour en 1984, aux termes d'une Ordonnance présidentielle prise par le Maréchal Mobutu avec comme pionnier qui a implanté et répandu son enseignement spirituel à travers toutes les provinces du pays, Innocent NDA-GYE MPIA, Président et Représentant légal.

Ce dernier a, au fil d'années, par la profondeur de son message, su gagner des adeptes au point d'atteindre un million de congolais répartis dans les 26 provinces. Partant des valeurs qu'il prône, le Message du Graal milite au Congo pour la paix et la probité morale. Il participe à ce titre à la lutte contre les antivaleurs et à la promotion de la cohésion nationale. Cette mission noble doit s'accomplir avec un comité rodé et outillé.

Voilà pourquoi, en date du 27 février 2022, plus de 400 membres sur les 540 qui constituent son organisation administrative ont tenu leur assemblée générale extraordinaire. Parmi les résolutions arrêtées lors de cette rencontre figure la reconduction à la quasi-unanimité des membres, de M. Innocent NDA-GYE MPIA en tant que président représentant légal pour les cinq prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Ce choix, à les en croire judicieux, a été motivé par la concrétisation des valeurs morales et spirituelles par ce pionnier.

En effet, il n'a pas hésité de mettre à la disposition de l'Asbl une partie de sa concession appelée " Zamba ya Nda-gye ", en initiant et en finançant en grande partie la construction d'un immeuble qui sert de temples pour adorer le Créateur. Conscient du travail ardu à abattre et de cette marque de reconnaissance, il a remercié le Chef de l'Etat et le Premier Ministre qui rendent possible la liberté de culte.

Pour rappel, Innocent NDA-GYE MPIA n'est pas une figure qui tâtonne à ce poste. Digne fils de la RDC, il est un économiste de premier rang qui a prêté ses services à la présidence de la République pendant plusieurs années en qualité de directeur de cabinet adjoint du président Mobutu puis Ministre des Mines et Energie. Il fut un proche collaborateur de Feu Etienne TSHISEKEDI d'heureuse mémoire à qui ce dernier avait confié l'intérim de l'Ecole nationale d'administration alors qu'il était nommé Ministre de la Justice. Il a été décoré au grade de chevalier et commandeur de l'Ordre national des Léopards, la distinction de l'époque. C'est cette figure bien aguerrie qui préside aux destinées du Message du Graal en RDC.