Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - L'Eglise de Réveil du Congo apporte sa contribution à la révision de la loi électorale

Tous les protagonistes politiques ou membres de la société sont impliqués pour la bonne tenue des joutes électorales à venir. Raison pour laquelle, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, a reçu en audience, vendredi 8 avril 2022, en son cabinet de travail du Palais du peuple, le prophète Israël Dodo Kamba, évêque général de l'Eglise de réveil du Congo (ERC). Ce chef religieux était porteur d'une contribution de la plateforme confessions religieuses à la révision de la loi électorale.

Au sortir de cette audience avec le numéro un des députés nationaux, le Responsable de l'ERC a résumé devant la presse l'essentiel de ses échanges avec le Président Mboso. "Nous sommes venus pour remplir notre devoir civique, apporter notre contribution à la révision de la loi électorale. Nous avons travaillé au niveau de notre plateforme, précisément au sein d'une structure de la plateforme, appelée CIME, Commission d'intégrité et de médiation électorale. Et pour les prochaines élections, la CIME a une vision simple qui tient compte de l'inclusivité, de l'éthique et de pas mal d'éléments notamment, la médiation en ce qui concerne la période post-électorale avec ses contentieux et conflits. Nous pensons, par prévisibilité, insérer un programme de médiation au niveau de l'organisation du cycle électoral, au même titre que les observateurs", a-t-il expliqué.

Par rapport à la loi électorale, la plateforme confessions religieuses, à travers la CIME, structure technique, a la vision de voir ces élections être organisées de manière transparente, inclusive, et crédible. C'est le credo de la plateforme confessions religieuses. Pour cela, la plateforme apporte le meilleur de ce qu'elle dispose, car elle veut voir les choses bien faites.

A la nation, le prophète Dodo Kamba lance un message de paix et demande à la population d'être sereine, de compter sur la grâce et la paix que le Seigneur accorde à ses enfants et surtout d'accompagner les institutions du pays.