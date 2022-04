Ile Maurice: Assassinat de Manan Fakhoo - La MCIT attend les résultats des analyses ADN

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) avait obtenu un délai jusqu'à samedi pour intenter un procès contre Multazaam Sadulla, arrêté dans l'enquête sur la fusillade ayant causé la mort de Manan Fakhoo.

La magistrate Deepti Bismohun de la Bail and Remand Court avait indiqué que le suspect, en détention depuis plus d'un an, serait libéré contre une caution de Rs 150 000 en mars si la poursuite ne déposait pas une accu- sation formelle contre le suspect.

Toutefois, Me Peraanendhi Mauree, du bureau du DPP, a demandé, samedi, que soit repoussée l'échéance du dépôt d'un procès aux Assises, étant donné, dit-elle, que de nouveaux éléments doivent être soumis. Elle a expliqué à la magistrate Chitralata Soobagrah, qui remplaçait la magistrate Bismohun, que l'accusation de complot qui pesait sur Multazaam Sadulla a été modifiée en acte terroriste. Il lui est reproché d'avoir terrorisé une section de la population, en infligeant une correction mortelle à Manan Fakhoo, après l'incident impliquant Fardeen Okeeb, qui avait été tabassé par des hommes de Fakhoo pour des propos à relent communal sur les réseaux sociaux.

Ainsi, avec cette nouvelle accusation sous la Prevention of Terrorism Act, elle estime que l'enquêteur principal, l'ASP Ghoorah de la Major Crime Investigation Team, doit revenir au tribunal, pour apporter de nouvelles preuves et expliquer pourquoi le suspect ne peut être libéré à ce stade. Bien que ce dernier soit en détention depuis plus d'un an, la police, qui enquête toujours, devrait recueillir des échantillons d'ADN sur les pièces à conviction. Cela permettra à l'ASP Ghoorah de venir révéler à la cour des informations sur les résultats de ces analyses qui confirmeraient si le suspect a bel et bien participé à un complot pour tuer la victime.

Si, dans un premier temps, les avocats de la défense, Mes Nabiil Shamtally et Narghis Bundhun, ont objecté à une nouvelle déposition de l'enquêteur, ils sont ensuite revenus sur leur décision à condition que l'affaire soit écoutée par la magistrate Deepti Bismohun, qui a suivi le dossier depuis le début. Leur motion a été agréée et la magistrate a fixé la séance au 11 avril.