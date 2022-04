Ile Maurice: Première exposition - Noah, 13 ans, autiste et artiste

L'art ouvre bien des portes et brise des barrières. Cela, Noah Beauharnais l'a bien compris. Samedi dernier, lors de la journée mondiale de la sensibilisation autour de l'autisme, une exposition a été organisée à The Cloud Rooftop, à Péreybère, pour mettre en avant le talent de nos artistes locaux. Et, l'élève de l'école spéciale d'Autisme Maurice a conquis les cœurs et les âmes.

Du haut de ses 13 ans, Noah joue déjà dans la cour des grands. Sandrine Beauharnais, la maman de Noah, elle-même artiste, poète et slameuse, ne cache pas sa fierté. "À l'âge de 3 ans, il ne parlait pas et il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs. Il était hyperactif et agitait ses bras comme un papillon bat des ailes. Un jour, en regardant une émission sur l'autisme à la télé, j'ai compris qu'il avait un problème. Un médecin a confirmé mes doutes."

Sandrine précise que c'est justement sa différence qui fait la force de Noah. "Il voit des détails que nous ne voyons pas et c'est pourquoi j'aime le mettre en avant, pour qu'il puisse nous emmener dans son monde. Noah m'étonnera toujours car avec lui, on découvre quelque chose de nouveau chaque semaine. Il nous aide à voir l'essentiel et nous aide à ralentir le rythme pour apprécier les petites choses de la vie... "

Hormis la peinture, Noah a une autre passion: l'humour. Il apprécie les troupes mauriciennes comme Freeman, Komiko ou Trioco. L'amour pour l'art lui est venu graduellement mais la passion s'est réellement manifestée en 2021 alors qu'il était temporairement déscolarisé. Cloîtré à la maison, il ne savait quoi faire pour faire passer le temps. Ce sera sa maman qui aura l'idée de lui donner du papier et de la peinture et grâce à son téléphone portable, Noah a commencé à dessiner et à peindre des dessins ayant trait à l'Afrique. Des oeuvres très réussies qui feront la fierté de la famille et surtout de Sandrine, qui commence à poster des photos de ses dessins sur Facebook. "Il est toujours non-verbal mais il arrive à articuler des mots et même une ou deux phrases pour se faire comprendre. Il est très sociable et il aime la présence des autres."

Avec une première exposition réussie, Noah est sur un petit nuage et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Chapeau l'artiste !