Afrique: La roupie glisse de plus de 3,5 % face au dollar

Avec un dollar échangé prochainement à Rs 45, la roupie glisse davantage vis-à-vis de la monnaie américaine, plus de 3,5 % depuis le début de l'année. Parallèlement, deux autres devises étrangères suivent la même tendance haussière face à la monnaie locale. Il s'agit de l'euro qui s'est apprécié de 4,4 % et de la livre sterling, plus de 4 %

La hausse du taux d'intérêt de 25 points de base par la banque centrale américaine (Fed) le 16 mars et l'annonce de sept autres d'ici la fin de l'année et trois ou quatre autres l'an prochain, a influé positivement sur le taux du dollar. Mais la guerre en Ukraine a affaibli l'euro dans la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie et l'incertitude politique en France face au choix final du nouveau président le 24 avril et une candidate d'extrêmedroite qui remonte dans les sondages. La monnaie européenne est aujourd'hui à USD 1,0877, alors que le 1er avril, elle était à son taux le plus bas en un mois à USD 1,0875. Ce qui fait dire aux spécialistes qu'un euro faible entraîne mécaniquement une hausse du dollar.

Analysant le marché de devises, le ministre des Finances explique que depuis mars 2020, avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, un ralentissement notable des activités économiques a été enregistré, causant une réduction significative des entrées de devises étrangères. Il répondait à une question du porte-parole économique du MMM, Reza Uteem, à ce sujet et plus particulièrement pour les secteurs du tourisme et de l'export. Une situation susceptible d'exercer de fortes pressions sur la valeur de la roupie sans compter que les exportations de biens et services, qui ont rapporté Rs 191,9 milliards en devises étrangères en 2019, sont tombées à Rs 128,9 milliards en 2020 et à Rs 132,9 milliards en 2021.

Pendant les deux années de pandémie, l'économie, souligne le ministre, a enregistré un déficit de quelque Rs 122 milliards d'entrées de devises étrangères alors que de mars 2020 à ce jour, la Banque de Maurice (BoM) est intervenue sur le marché forex pour vendre 2,8 milliards de dollars américains. Il ajoute que l'approvisionnement régulier du marché en devises étrangères par la BoM a limité les perturbations du fonctionnement normal du marché des changes.

Ce qui n'est pas le cas, semblent dire les spécialistes et la communauté des affaires qui éprouvent toujours des difficultés à s'approvisionner en devises étrangères pour conduire leurs opérations commerciales. "Même s'il n'y a pas une pénurie totale de devises sur le marché, force est de constater que les commerçants ont des difficultés pour trouver des devises dans le circuit bancaire pour régler leurs factures. Bien des fois, on nous a fait savoir qu'on ne peut fournir qu'une partie du montant recherché et généralement à un taux supérieur à celui fixé par la BoM", confiait récemment Jacques Li Wan Po, industriel connu de la place.