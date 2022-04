Afrique: Election à la FIF - Didier Drogba dépose sa candidature

Bloquée et reportée maintes fois à cause des parrainages, l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football(FIF) est maintenant en bonne voie. Ecarté par le système des parrainages, l'ex-capitaine des Eléphants, Didier Drogba, est de retour dans la course au poste de président de la FIF, suite à la modification du nombre de parrainages, une recommandation de la FIFA.

En présence de nombreux fans, il a pu officiellement déposer, le dimanche 10 avril 2022, sa candidature, selon nos confrères de fratmat. " L'objectif est de repositionner le football ivoirien à la place qu'il mérite, celle de l'excellence. Mon projet est donc de manière concrète de moderniser et de professionnaliser notre football afin d'atteindre un niveau de performance et des résultats concrets sur le plan national et international afin de retrouver notre place parmi l'élite du football mondial ", avait-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

L'ex-international ivoirien aura peut-être en face de lui deux candidats sérieux, à savoir Idriss Diallo et Sory Diabaté. La liste des candidats retenus pour les différents scrutins sera publiée le vendredi 15 avril 2022 par la Commission électorale et l'élection du président de la FIF, organisée par le Comité de normalisation, aura lieu le 23 avril 2022.