Congo-Kinshasa: Rite zaïrois - Bahati salue l'œuvre d'une savante congolaise

Le vernissage du livre de la Révérende Sœur professeur Rita Mbosho Kongo intitulé " Le Pape François et le Missel romain pour les diocèses du Zaïre ", préfacé par le Saint-Père en personne, a eu lieu le vendredi 08 avril 2022 dans l'amphithéâtre de l'Université Catholique du Congo, dans la commune de Limete.

Plusieurs personnalités ont assisté à cette manifestation scientifico-religieuse, dont le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque Métropolitain de Kinshasa, Mgr Ettore Belestrero, Nonce Apostolique, et l'abbé Santedi, Recteur de l'université précitée.

L'ouvrage de la Révérende Sœur Rita est en fait la confirmation de la validation par le Vatican, dans les années '70 et sous l'impulsion de feu Cardinal Malula, du " rite zaïrois ", une célébration liturgique typiquement africaine, dans les langues locales congolaises, selon un rituel congolais, une première dans les annales de l'Eglise catholique romaine.

En marge de sa participation à son vernissage et son analyse scientifique de l'œuvre, Modeste Bahati a tenu le crachoir lui tendu par les médias pour faire le commentaire suivant à chaud : " Comme vous le savez, le Missel, qui est un livre qui reprend toutes les prières de la messe, a été traduit en plusieurs langues et en particulier dans nos langues congolaises. Ce qui est particulier ici, c'est l'animation, le fait que déjà la messe, lorsqu'elle est dite , tout le monde peut lz suivre, parce qu'elle est donnée dans la langue locale. Et ceci renforce la foi. Non seulement que ça renforce la foi, mais aussi, on sent effectivement qu'on communique avec Dieu, qu'on communique avec son Eglise.

Deuxièmement, il faut noter que la Révérende Sœur professeure Rita Mbosho a fait une œuvre très salutaire sur le plan scientifique, parce qu'elle a compilé tout ce qu'il y a eu comme colloques sur cette question, lorsqu'il s'agit d'une messe. Le Missel n'a pas changé. L'Evangile n'a pas changé. C'est le rite qui a changé. Voilà pourquoi nous disons qu'avec le message du Saint Père, surtout que lui-même a tenu, en direct, à accorder encore son appui et son encouragement, nous disons que nous venons d'avoir encore une savante congolaise, parce qu'il faut en être fiers, la Sœur professeur Rita Mbosho Kongo. Voilà encore, elle s'ajoute à la liste des savants congolais dans ce domaine bien précis".

S'exprimant à la même occasion, l'abbé Santedi, Recteur de l'Université Catholique du Congo, s'est réjoui de la présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans sa double casquette de chrétien catholique et de professeur. Il s'est dit fortement impressionné par l'intervention de cet acteur politique doublé d'intellectuel sur l'importance de l'africanisation du rite zaïrois. Il a tenu à remercier le Pape François pour sa sollicitude pour l'église catholique congolaise et la République Démocratique du Congo, qu'il va visiter pour la première fois en juillet 2022.

Il y a lieu de signaler que " Le Pape François et le Missel romain pour les diocèses du Zaïre " est une publication de 259 pages, éditée par la librairie du Vatican.