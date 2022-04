Congo-Kinshasa: Communauté de l'Afrique de l'Est - L'adhésion de la RD Congo validée

La République Démocratique du Congo a officiellement adhéré, le vendredi 08 avril 2022, à la Communauté de l'Afrique de l'Est. L'acte d'adhésion a été signé conjointement par Uhuru Kenyatta, président du Kenya et président en exercice de cette organisation sous-régionale, et Félix Antoine Tshisekedi, le Chef de l'Etat congolais. Parmi les témoins de haut rang, il y avait les présidents Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda.

La RDC vient de faire son entrée dans un sous-ensemble économique regroupant près de 200 millions de consommateurs appartenant à 7 pays membres, à savoir le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud. L'arrivée de cette puissance économique en devenir devrait booster les échanges commerciaux dans divers domaines, principalement les, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, la culture, l'environnement, etc. Une plus grande circulation des biens et des personnes est attendue avec ce demi-continent comme partenaire. La présence du pays au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est s'inscrit dans la vision du Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, un des chantres de l'intégration économique africaine à impulser à partir des organisations sous-régionales.

On rappelle que l'EAC (Est African Community) a été créée en 2000.

COMMUNIQUÉ RELATIF À LA SIGNATURE DU TRAITÉ D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AU TRAITÉ PORTANT CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ EST-AFRICAINE

SIGNATURE DU TRAITE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

A LA COMMUNAUTÉ DE L'AFRIQUE DE L'EST

COMMUNIQUÉ

1. Leurs excellences le Président Uhuru Muigai Kenyatta de la République du Kenya et président du Sommet des Chefs d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est et le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la République Démocratique du Congo ont, ce vendredi 08 avril 2022, signé le traité d'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité portant création de la Communauté de l'Afrique de l'Est.

Etaient présents à cette cérémonie

2. leurs Excellences le Président Yoweri Kaguta Museveni de la République d'Ouganda, le Président Paul Kagame de la République du Rwanda, les délégués des Etats partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les partenaires au développement, les représentants du secteur privé et les membres du corps diplomatique. Les chefs d'Etat se sont rencontrés et ont signé le traité d'adhésion dans une ambiance chaleureuse et cordiale.

3. Leurs Excellences ont rappelé que la 19me réunion extraordinaire du Sommet des Chefs d'Etat de la communauté de l'Afrique de l'Est tenue en mars 2022, a désigné S.E.M. le Président Uhuru, Muigai Kenyatta pour signer le traite d'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité portant création de la Communauté de l'Afrique de l'Est au nom du Sommet.

4. Son excellence le Président Uhuru Muigai Kenyatta a félicité son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple de la République Démocratique du Congo, pour l'admission dans la communauté de l'Afrique de l'Est.

5. Leurs excellences les Chefs d'Etat ont constaté que l'entrée de la République Démocratique du Congo dans la Communauté de l'Afrique de l'Est était bénéfique au peuple de la République Démocratique du Congo et de l'Afrique de l'Est.

6. Son excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a apprécié la décision du Sommet d'admettre la République Démocratique du Congo dans la Communauté de l'Afrique de l'Est.

7. Son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que l'admission de la République Démocratique du Congo dans la Communauté de l'Afrique de l'Est a été l'accomplissement des rêves des ancêtres du pays il y a plus de soixante ans, ajoutant qu'elle marque un changement déterminant dans la politique étrangère et économique du pays.

8. Son excellence le Président Uhuru Muigai Kenyatta a réitéré la directive du Sommet au conseil d'élaborer rapidement une feuille de route pour l'intégration de la République Démocratique du Congo dans les activités, programmes et projets de la Communauté de l'Afrique de l'Est.

9. Son Excellence, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République Démocratique du Congo a remercié son hôte, son Excellence le Président Uhuru Muigai Kenyatta de la République du Kenya, pour l'hospitalité chaleureuse et cordiale réservée à lui et à sa délégation pendant leur séjour à Nairobi, au Kenya.

Fait à State House,

Nairobi, le 8 avril 2022.

Uhuru Kenyatta

Président de la République du Kenya et Président du Sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Président de la République Démocratique du Congo