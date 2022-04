La XIe édition du Festival international de théâtre et d'arts plastiques (FITAP) aura lieu du 22 au 30 avril à Lomé, dans la préfecture des Lacs, de Vo et de Zio. Ce rendez-vous vise à promouvoir les industries culturelles et la coopération internationale.

Il réunira des metteurs en scène, des acteurs, des peintres, des sculpteurs, des musiciens du Togo et de l'étranger. Au programme, des expositions, des formations scénographies numériques, des spectacles, des danses et des ateliers et débats.