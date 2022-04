Madagascar: " À la sueur de ton front " - Cerveau Kotoson reflète " le drame de la masse silencieuse "

L'artiste au contact du public.

" Nous avons versé notre sueur pour arriver quelque part ", d'après l'artiste lors du vernissage de son exposition à l'Alliance Française d'Antsiranana, le samedi 8 avril 2022. L'assistance avait les yeux mouillés, touchée par ce discours conscientisant parce qu'elle se sentait concernée !

Du 4 au 23 avril, 17 clichés sont exposés, reflétant les " professions ingrates " mais qui rendent service à tout le monde, et ont été accrochés au mur du plus grand centre culturel et pédagogique d'Antsiranana, l'Alliance Française de Diego. " À la sueur de ton front " tel est le thème. Oui, les photos illustrent ces durs métiers que certains de nos concitoyens exercent pour avoir leur pain quotidien. Un pain dur à avaler aussi car cette denrée connaît une hausse des prix ces derniers temps, et asphyxie les porte-monnaies. Effectivement, ces personnes passent leur temps à travailler et, comme beaucoup, eux aussi rêvent d'être milliardaires.

L'artiste a capturé lors de son voyage dans le triangle du Nord des travailleurs exceptionnels, mais souvent négligés par leurs concitoyens ! D'Antsohihy à Antsiranana en passant par Ambanja, Cerveau Kotoson immortalise tous les faits et gestes de ceux qu'il qualifie de " héros du quotidien ". " Je voulais illustrer surtout ces personnes qui nous entourent au quotidien, qui font des travaux très physiques mais qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Comme la plupart des métiers ingrats que l'on voit, mais qui sont néanmoins nécessaires ", a-t-il expliqué lors de son allocution.

Teta crée l'ambiance

" Art triste ". Le choix de la couleur est significatif, l'auteur a exposé une autre facette de la vie qui ne donne pas souvent de cadeau et qui n'inflige pas forcément une punition. " J'ai choisi une couleur qui est très saturée, donc le réglage étrange que vous voyez là, je l'ai choisi parce que, d'habitude, on voit beaucoup de monotone en noir er blanc, ou bien beaucoup de polychrome lié directement à la couleur de la vie telle qu'elle est. Moi, je me suis dit, pourquoi pas mixer les deux, entre polychrome et monochrome, parce que la vie est ni entièrement en noir et blanc, ni colorée... il y a du bon et du mauvais à chaque moment et on fait avec.. ", a ajouté l'artiste.

En effet, ces clichés ne représentent pas tous les métiers qui font couler la sueur à grosse goûte, ce sont " juste des exemples que l'on rencontre au quotidien : des porteurs d'eau, les tireurs de pousse-pousse avec des bagages en quantité improbable qu'ils ont sur le dos, les réparateurs de moto et autre outils, les ramasseurs d'ordures ménagères qui se salissent pour que certains foyers restent propres ".

Le vernissage a été accompagné par la musique de Teta, la légende de la guitare. Le public s'est régalé, non seulement il a pu admirer les photos mais a également vibré au son des mélodies du musicien réputé.

Journaliste réputé, danseur de qualité, écrivain à la plume fine, photographe adroit, Cerveau Kotoson est un artiste très inspirant. Sans vouloir exagérer, il n'a pas choisi l'art, ce serait plutôt l'art qui l'a choisi.