Madagascar: Ouverture des frontières - Une prévision de 72 000 passagers transportés en trois mois

Nosy-Be fait partie des cinq aéroports pouvant accueillir des vols régionaux et internationaux.

Cinq aéroports peuvent désormais accueillir des vols régionaux et internationaux. Il s'agit notamment des aéroports d'Ivato, de Nosy-Be, de Mahajanga, de Toamasina et de Diégo.

Les sept compagnies aériennes autorisées à opérer des vols sur l'espace aérien malgache desservent quatre pays. La compagnie aérienne Ewa Air en fait partie, et elle assurera les lignes reliant Dzaoudzi et Diégo ou Mahajanga ou Nosy-Be. Mais selon les opérateurs économiques dans la région Boeny, qui attendent depuis longtemps la réouverture de l'aéroport de Mahajanga, aucun programme de vol de cette compagnie aérienne n'a été communiqué jusqu'à hier. Quant aux opérateurs économiques de Fort-Dauphin, ils se plaignent que l'aéroport local ne soit pas encore rouvert aux vols régionaux et internationaux. En outre, il est à préciser que la compagnie Ethiopian Airlines, faisant partie des sept compagnies aériennes énumérées ci-dessus, est autorisée pour l'heure à effectuer deux vols cargos desservant Addis-Abeba et Antananarivo.

Vérifications techniques. En revanche, le ministre en charge des Transports et de la météorologie, Roland Ranjatoelina, a réitéré que plusieurs compagnies aériennes reprendront prochainement des vols passagers et des vols cargos en partance et à destination de Madagascar. Il a cité, entre autres, Kenya Airways et Air Réunion ainsi qu'une nouvelle compagnie aérienne australienne. " Je viens de signer une autorisation d'opérer des vols sur notre espace aérien pour cette dernière ", a-t-il annoncé. Et lui d'ajouter qu'il ne reste plus que les vérifications techniques des avions de certaines compagnies aériennes pour que celles-ci puissent reprendre les vols étant donné que leurs aéronefs étaient cloués au sol pendant un certain temps. Ainsi, le ministère des Transports et de la Météorologie a fait une prévision de la croissance du trafic aérien avec 72 000 passagers transportés par les compagnies aériennes autorisées à opérer des vols dans les trois prochains mois.

Révision à la baisse des tarifs. Parlant de la compagnie aérienne Air Link qui dessert Antananarivo et Nosy-Be avec l'Afrique du Sud, ce ministre de tutelle a évoqué que des hauts responsables sud-africains ont récemment demandé une dérogation spéciale auprès de l'Etat afin de reprendre les vols reliant les deux pays. " Mais une autre compagnie aérienne s'intéresse également à l'idée de desservir cette ligne aérienne. À mon avis, il faut briser ce monopole qui n'est pas favorable au développement économique du pays. La concurrence contribuera d'ailleurs à la révision à la baisse des tarifs des billets d'avion ", d'après ses dires. Et lui de préciser que l'Etat poursuit encore les discussions et les échanges pour augmenter les fréquences des vols tout en ciblant d'autres compagnies aériennes pour une plus grande ouverture dans les jours à venir. " La plupart des compagnies aériennes autorisées à opérer des vols ont manifesté leur volonté de réduire leurs tarifs, et ce, dès la reprise ", a conclu le ministre de tutelle Roland Ranjatoelina.