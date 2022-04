Madagascar: Football / Champion's League Atsimondrano - Un coup d'envoi en apothéose

L'arrivée au pas de course du ministre Tinoka Roberto avec Andry Ratsivahiny a été chaudement applaudie par le public.

On s'attendait à un simple défilé d'ouverture d'un tournoi de football de fokontany qui plus est, on a eu droit à une véritable démonstration de force du tout Atsimondrano, qui s'est muée en une euphorie collective.

C'était samedi dernier au mythique terrain d'Antanikatsaka. Tout le monde était content et gentil. À commencer par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Un Tinoka Roberto accueilli en héros par une foule enthousiaste et contente de son retour au sein de ce département qui lui va comme un gant.

Grand orateur. Le courant est passé entre lui et l'assistance à qui il a fait savoir que les techniciens du MJS viendront dès aujourd'hui pour faire une première évaluation afin de faire d'Antanikatsaka un stade " manara-penitra " avec une couverture synthétique.

À son talent d'orateur est venu s'ajouter sa foi en Dieu et sa grande passion pour le sport. Et il l'a dit, que son vœu pieux est de voir toutes les régions de Madagascar suivre le pas d'Atsimondrano et notamment ce bel élan de solidarité de toutes les communes.

Mais ce coup de force d'Atsimondrano a un nom, notamment un Andry Ratsivahiny qui a su mobiliser toute sa troupe sans distinction d'origine et encore moins de politique. Un vrai rassembleur. Un homme heureux comme tout qui a vu ses efforts récompensés puisque le président Andry Rajoelina n'est pas resté insensible à ce Champion's league d'Atsimondrano. Ce dernier a donc offert 10 millions d'ariary remis en mains propres par le ministre Tinoka Roberto. Un soutien qui renforce davantage ce désir de se servir du sport, et le ministre l'a dit, comme un bel instrument de fierté nationale et de rapprochement entre cette population d'Atsimondrano estimée à un million d'âmes.

Prime conséquente. La cérémonie de samedi a pris fin avec la remise d'un ballon de match à chacune des 78 équipes issues de 26 communes. Du beau monde qui a participé à un carnaval qui partait d'Avarabohitra pour arriver à Antanikatsaka avec les 2 000 joueurs et les hautes personnalités venues honorer ce rendez-vous unique en son genre. On citera la directrice générale des Sports, Rosa Rakotozafy ; le vice-président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa ; le président de la ligue de football d'Analamanga, Tota Henitsoa Rakotoarimanana qui offre les arbitres et tous les ballons de match pour ce tournoi qui va démarrer le 19 avril.

À noter que les participants seront divisés en deux groupes et que les deux premiers de chaque groupe qui recevront déjà une prime conséquente, se qualifient pour la Poule des As et se partageront la modique somme de 10 millions d'ariary, voire plus si... affinités !

Les équipes participantes

Voici la répartition des équipes participantes à ce Champion's League Atsimondrano.

Zone A- Groupe A

Zanak'Avaratra Ambohijanaka

Retour CBA Ampanefy

Ilambo FC Bongatsara

Génération Soavina

Zone A- Groupe B

Antala City Ampanefy

FC Génération Ankaraobato

AMF 3 Antanetikely

Equipe C Tsiafahy

Zone A- Groupe C

Miray Ambohijanaka

Commune Ampahitrosy

AS Sainte Anne Bongatsara

Equipe A Tsiafahy

Zone A- Groupe D

Ambalavao 1

FC Formation Ambatofahavalo

FC Lion Ampahitrosy

Tanora Miray Soavina

Zone A- Groupe E

AS Monaco Ampanefy

Bongatsara

Ankadivoribe Soalandy Foot

Tanjombato Nord

Equipe B Tsiafahy

Zone A- Groupe F

Akon 'ny Herin'ny Zatovo Ankaraobato

Besetroka Soalandy

Andoharanofotsy Zokiny

AMF 1 Antanetikely

Zone A- Groupe G

FC Soavina Atsimondrano

Tanjombato Centre

AMF 2 Antanetikely

Zone B- Groupe A

CR2A3 Alatsinainy Ambazaha

JFA FC Ampitatafika

KBK 2 Androhibe Antsahadita

Bemasoandro 1

Sport Club Fenoarivo

Zone B- Groupe B

Reste du Monde Ambohidrapeto

Santos Andranonahoatra

Continental Itaosy

Amia Itaosy

Zone B- Groupe C

CR2A 1 Alatsinainy Ambazaha

Miray 2 Ambavahaditokana

Valence FC Andranonahoatra

Anosizato A

FC2A Itaosy

Zone B - Groupe D

CR2A2 Alatsinainy Ambazaha

Miray 1 Ambavahaditokana

KBK Androhibe Antsahadita

ASK Ankadimanga

Bemasoandro 3

Zone B- Groupe E

Ambohidrapeto 1

Mannschaft Ampitatafika

Anosizato C

RN1 Fenoarivo

Mpakafia Fiombonana

Zone B- Groupe F

MMA Alakamisy Fenoarivo

3FA Ambavahaditokana

Ambohidrapeto 2

KBK 3 Androhibe Antsahadita

Anosizato B

Zone B- Groupe G

VFC Alakamisy Fenoarivo

OM Ampitatafika

Internazional Andranonahoatra

Essca Fiombonana

Zone B - Groupe H

Académie Foot Alakamisy Fenoarivo

AFC Ankadimanga

Bemasoandro 2

ZHA Fenoarivo

FCF Mitambatra Fiombonana