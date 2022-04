Madagascar: Behenjy - RN7 - Un motard grièvement blessé dans une collision avec le 4X4 d'un ministre

Samedi 9 avril vers 15 heures, un accident grave impliquant la voiture 4X4 du ministre de l'Énergie et des hydrocarbures s'est produit sur la RN7, dans la commune rurale de Behenjy, district d'Ambatolampy.

µEn provenance d'Antananarivo pour rejoindre le district d'Ambositra, le 4X4 pick-up Isuzu transportant cette haute personnalité est entrée en collision avec une moto de grosse cylindrée de la marque Hartford à un lieu appelé Antsahafiraisana (PK 58+400), fokontany d'Amboniriana. Le bilan fait état d'une personne grièvement blessée. Il s'agit du conducteur de la moto, laquelle a été fortement endommagée. Tandis que du côté de la voiture, les trois personnes qui étaient à son bord s'en sont sorties indemnes étant donné que la voiture n'a présenté que des dégâts peu importants.

Selon les informations émanant de la Brigade de police de la route (BPR) d'Ambatolampy qui s'était occupée de la constatation des faits, ce serait l'imprudence du motard qui serait à l'origine de cet accident. En direction d'Antananarivo, la moto a doublé un véhicule roulant dans le même sens et a fini par heurter le 4X4 pick-up venu en sens inverse. L'accident a eu lieu dans un virage et le heurt s'est produit car le motard n'a pas aperçu la venue du 4X4. Son regard aurait été porté sur la voiture qu'il dépassait, à entendre l'explication du directeur de cabinet du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Pris au dépourvu, le conducteur du pick-up transportant le ministre a dû appuyer sur sa pédale de frein. Il n'a pas eu le choix sous peine de foncer dans le ravin qui se trouvait sur le côté droit de la chaussée.

Pris en charge. Présentant une fracture au niveau de la jambe gauche, le motocycliste a été évacué d'urgence au centre hospitalier du district d'Ambatolampy. Il a déjà obtenu les soins nécessaires, les dépenses y afférentes ont été prises en charge par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, souligne le directeur de cabinet. Son pronostic vital n'est plus à craindre. Samedi-même, le ministre a repris sa route après avoir rendu visite au blessé à l'hôpital et après s'être acquitté de ses responsabilités dans cet accident. Dénommé Andriamalala Randriamasimanana et âgé de 48 ans, le motard réside à Mahalavolona, commune d'Andoharanofotsy, district d'Antananarivo-Atsimondrano. La brigade de police de la route d'Ambatolampy est saisie de l'affaire.