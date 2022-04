Madagascar: Football - Pro League - Exploit de Dato à Ampasambazaha

Les matches aller des playoffs de Pro League n'ont pratiquement rien donné. Les quatre matches se sont soldés par des scores de parité, remettant ainsi à plus tard le verdict.

Mais autant le dire, l'exploit d'hier est à mettre à l'actif de Dato qui a tenu en échec l'ogre majungais de Fosa Juniors.

On s'acheminait sur un score nul et vierge quand Njiva ouvrit le score à la 73è mn. Mais la joie de Fosa fut de courte durée car Than, le transfuge de l'Adema, parvint à tromper la vigilance du gardien majungais, Fabrice.

Du courage à revendre. Comme les protégés de Solofo Ramarolahy ont montré qu'ils ont du courage à revendre, cela ne va pas faciliter le travail de Fosa au match retour du 24 avril au stade Rabemananjara.

Des regrets, Disciples FC en a après ce score nul et vierge concédé devant une AS Fanalamanga manifestement venue pour limiter les dégâts au Stadium Elgeco Plus. Le match était pourtant à la portée de Disciples qui manquait d'ouvrir le score dès la 12è mn par Thino mais ce dernier seul devant Goal Kely a choisi de passer le ballon à Niasexe dans une position excentrée et donc difficile.

Il y a ensuite eu quelques réactions notamment sur coups francs mais cela n'a pas marché. La faute à un collectif qui n'arrivait pas à retrouver ses marques ou plutôt à appeler un chat un chat, un mauvais choix des joueurs de la part de Mamisoa Razafindrakoto.

Jeu dur. Car après la sortie de Dahery, il a fallu aux défenseurs jouer serrer pour éviter de se faire piéger par Fanalamanga. Pire, le jeune Ricardo, le fils de Menakely Ruphin, était à côté de la plaque et n'a pas, pour l'instant, sa place surtout devant ces joueurs de Fanalamanga coupables d'un jeu dur que l'arbitre international, Andofetra Rakotoarijaona, se contenta de regarder.

Mais cela n'explique pas cet échec, car il s'agit bien d'un échec devant l'AS Fanalamanga qui voit le moral remonter d'un cran pour le match retour au Stadium de Barikadimy.

Score nul et vierge également entre le CFFA et le Cosfa au stade d'Ambohidratrimo. Cette partie de pousse-ballon s'achève sur un pacte de non-agression pour ces deux équipes bien obligées de faire mieux au retour au By-Pass.

Coup d'arrêt également pour Elgeco Plus qui croyait pouvoir se débarrasser facilement de l'Ajesaia à Mahitsy. Mais ce n'était pas sans compter le réveil des joueurs d'Antanikatsaka qui ont rendu presque coups sur coups les assauts de Foroch et d'Eliot, les deux attaquants d'Elgeco Plus réduits pour une fois au silence par une vaillante défense des hommes de Jasmina Ravelonarivo. Le retour s'annonce encore plus difficile pour ces deux équipes.