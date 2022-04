Togo: Miracle FC a opéré le miracle, le Parrain, Anoumou Amessé, satisfait et confiant !

Après deux ans de trêve imposée par les mesures restrictives contre la Covid-19, le ballon a de nouveau roulé sur la pelouse sablonneuse du terrain Olympio de Kangni-Kopé, Dimanche à la faveur de l'ouverture de la Coupe du 27 Avril, organisée en vue de la promotion du football à la base. Une première, initiative du Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amessé et de son association AJL (Association des Jeunes Leaders, cette compétition ouverte dans une bonne ambiance, regroupe à compte de ce 10 Avril et ce jusqu'au 08 Mai 2022, 6 équipes de l'ancien district N°11 de Kangni-Kopé.

En match d'ouverture, c'est Miracle FC qui, le miracle aidant, s'est débarrassé de son adversaire Futures Stars 2-1. Si en première mi-temps, il a été constaté une certaine ascendance des auteurs de miracles qui ont opéré leur miracle (inscrivant deux buts sans en encaisser un seul), un réveil tardif en seconde période de l'en-face n'a pas trop changé le sort de la partie si ce n'est que de permettre une réduction de score sur penalty. C'est donc avec ce match plaisant sous les regards des officiels au rang desquels le Maire principal de Golfe 1, Joseph Gomado, d'un des membres du Comité exécutif de la FTF, l'ancien arbitre international, M. Sédzro, du président du District préfectoral de Lomé-Golfe, Patrice Agboli, et autres convives, que la coupe du 27 Avril parrainé par Anoumou Amessé, un grand férus du cuir rond, a été lancée.

Plantant le décor de cette compétition des jeunes, le promoteur, a indiqué de relancer ainsi les activités sur ce stade, avec cette initiative. " Il était question pour nous de remettre nos équipes en forme pour aller disputer les compétitions du district préfectoral ". Autres objectifs évoqués, permettre au responsable du District préfectoral de Lomé-Golfe d'avoir déjà une idée des équipes qui y seront affiliées pour disputer des compétitions qui seront organisées, et offrir une occasion aux clubs de première et de deuxième divisions de venir détecter des jeunes joueurs pour constituer la relève des aînés qui sont sous licence avec eux. Au vu de cette première rencontre déjà, M. Amessé se dit satisfait et très confiant pour la suite. Il a dès lors insisté sur le " Fair-Play afin que le meilleur gagne ".

C'est une initiative saluée par le président du District Préfectoral de Lomé-Golfe et le représentant du Chef canton de Kangni-kopé, M. Nubukpo. La compétition se poursuit le week-end prochain sur les mêmes installations de Kangni-kopé, avec d'autres matches qui pourront voir entrer en compétition quatre autres équipes engagées à savoir, Bessengo, New Star, Unisport, et UJFT.