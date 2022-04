Maroc: La visite de Pedro Sanchez à Rabat consacre une nouvelle réalité imposée par les aspirations des deux pays pour l'avenir (écrivain libanais)

Le Caire — Le journaliste et écrivain libanais, Khairallah Khairallah a indiqué que la récente visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à Rabat n'était rien d'autre qu'une consécration d'une nouvelle réalité imposée par l'aspiration du Maroc et de l'Espagne pour l'avenir et ses perspectives.

Dans un article intitulé "Le Maroc et l'Espagne... Un pont vers l'avenir", publié lundi par le journal londonien "Al-Arab", le journaliste libanais écrit que "le monde est finalement divisé en pays qui insistent pour rester dans le passé et d'autres qui sont conscients des développements autour d'eux avec un focus sur la complémentarité entre eux, surtout lorsqu'ils sont voisins".

Il a ajouté que l'Espagne a récemment découvert que le Maroc est devenu une porte d'entrée importante vers l'Afrique, alors que le Maroc a toujours maintenu une politique stable envers l'Espagne, malgré toutes les fluctuations qui ont caractérisé les positions des gouvernements espagnols depuis 1975, plus précisément.

Il a souligné que l'Espagne a saisi cette nouvelle réalité et ignoré la position algérienne, lorsqu'elle a annoncé que l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sahara, présentée par le Royaume en 2007, est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre ce conflit, notant que c'est un développement très important que l'Espagne ignore la réaction. algérienne.

L'article a mis l'accent sur le fait que "la déclaration publiée à l'issue des entretiens du chef du gouvernement espagnol avec SM le Roi Mohammed VI est allée plus loin, lorsqu'elle a souligné l'inauguration d'une nouvelle page dans les relations entre les deux pays sur la base des principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel, et de respect des engagements et des accords signés entre les deux parties et leur mise en œuvre, de même qu'elle répond à l'appel du Souverain marocain d'inaugurer une étape sans précédent dans les relations entre les deux pays et à l'appel du Roi Felipe VI d'Espagne d'avancer ensemble pour incarner cette nouvelle relation"

Il a expliqué que l'importance de corriger la nature des relations entre le Maroc et l'Espagne réside dans le fait que cette dernière a récemment découvert qu'il n'est pas dans son intérêt de créer de l'hostilité avec un pays situé à quelques kilomètres en Méditerranée.

Il a noté que les relations entre les deux royaumes sont trop profondes pour être affectées par un incident passager, relevant que l'Espagne a finalement choisi le partenariat avec le Maroc.

Khairallah Khairallah a conclu que la déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite de Pedro Sanchez au Maroc n'a laissé aucun point concernant l'avenir des relations entre les deux pays, indiquant que Madrid a ainsi transcendé tous les complexes dont elle souffrait avec le Maroc et a abordé en profondeur chaque question qui concerne les deux parties, y compris la coopération dans le domaine de la migration.