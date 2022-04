Cote d'Ivoire: Ficad - Akoto Olivier place l'édition 2022 dans le droit fil des actions du gouvernement

La 17e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro (Ficad) a ouvert ses portes le 9 avril à la place Henri Konan Bédié de Daoukro. L'honorable Akoto Kouassi Olivier est le commissaire général du Ficad. Le commissaire général du Ficad a saisi l'opportunité de cette cérémonie, le 9 avril, à Daoukro, pour annoncer que la 17e édition de son événement s'inscrit dans le droit fil de l'action du gouvernement qui vise à renforcer la dimension économique de la culture et des arts à travers la nouvelle dénomination du ministère en charge de la Culture.

Il a souligné que la culture est à la fois facteur de développement et de cohésion sociale et n'a ni coloration politique ni de religion. "Aujourd'hui, à travers le Ficad, c'est la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité qui magnifie la beauté des arts et de la culture. C'est une contribution forte de notre part à la promotion de la réconciliation et de la paix. La paix chère aux Ivoiriens", a-t-il indiqué. Il a traduit toute son infinie gratitude au ministre de la Culture avant de faire une doléance au directeur de cabinet, représentant la tutelle : " Transmettez mes gratitudes au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi pour leurs efforts conjugués en faveur de la paix permettant la quiétude et la plénitude dans le monde des arts et de la culture ".

Il a rendu un vibrant hommage au Président Henri Konan Bédié, haute autorité morale du Ficad depuis 2004 et qui apporte au commissariat général son soutien et ses orientations. Il a révélé que le Ficad, occasionne 500 emplois temporaires offerts aux jeunes de la région pendant une semaine, avec 100.000 festivaliers au grand bonheur des réceptifs hôteliers, des restaurateurs, des transporteurs et des commerces divers. Au titre des activités sociales du Ficad, il a annoncé qu'il procédera le samedi 16 avril, à la remise d'une cantine équipée à l'Epp de Lékinro (localité de la sous-préfecture de Daoukro).

Il a exprimé sa reconnaissance aux populations Wê qui ont effectué le déplacement en tant qu'invitées. Olivier Akoto a également plaidé pour une subvention consistante et constante des ministères de la Culture et du Tourisme, de la mairie de Daoukro et du conseil régional de l'Iffou. En outre, il a salué les partenaires commerciaux et tous ceux qui participent à la promotion de la culture. Au nom de ceux-ci, Djié Gérard, chef-produit Bock Solibra, a fait savoir que le Ficad est un festival d'envergure qui fait la promotion de la culture de notre pays. Le professeur Djè Koffi Aubin, maire de la commune a, au nom du conseil municipal, souhaité la fraternelle bienvenue en félicitant le commissaire général car, selon lui, le Ficad est devenu incontournable et qu'il est sûr qu'avec une aide formalisée par le gouvernement, le Ficad ira grandissant. Florent Galati, directeur de cabinet, au nom de la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, a exhorté le commissaire général du Ficad à se considérer comme un véritable apôtre de la paix, un acteur incontournable du développement intégral de notre pays. Il a félicité et dit merci au Président Henri Konan Bédié pour son soutien à la chose culturelle avant de déclarer ouverte la 17e édition du Ficad qui s'annonce dans une ambiance carnavalesque .