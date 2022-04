Cote d'Ivoire: Retour des réfugiés - Le Hcr rencontre des femmes rapatriées à Toulepleu

Gillian Triggs a séjourné en Côte d'Ivoire du 6 au 8 avril. Haut-commissaire assistante pour la protection de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, elle a profité de sa présence dans le pays pour se rendre à l'Ouest, notamment à Toulepleu. Dans cette ville, elle été témoin du rapatriement des réfugiés ivoiriens du Liberia. Précisons que la cessation du statut de réfugié est prévu le 30 juin 2022. Mme Triggs a donc salué les autorités libériennes pour avoir facilité le retour des hommes et femmes qu'ils avaient accueillis sur leur sol. Elle a également adressé ses remerciements au gouvernement ivoirien pour toutes les dispositions prises pour permettre à toutes ces personnes de regagner leur patrie après tant d'années passées dans ce pays voisin.

La Haut-commissaire assistante pour la protection du Hcr a toutefois rassuré que les réfugiés ivoiriens qui choisiront de rester dans les pays d'asile seraient protégés en travaillant en collaboration avec les pays d'accueil.

Avant de venir en Côte d'Ivoire, Gillian Triggs s'était rendue au Liberia, d'où elle avait accompagné 245 réfugiés ivoiriens par la route et à travers le fleuve Cavally, la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Liberia, à l'aide d'une barge. A cette occasion, elle avait dit ceci : " Nous continuerons à travailler avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et ses partenaires pour assurer la réintégration sans heurts des rapatriés ".

Le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi est attendu en Côte d'Ivoire pour la Journée mondiale des réfugiés de cette année, le 20 juin, pour marquer la cessation du statut de réfugié des Ivoiriens.

Depuis 2011, selon les informations à notre possession, plus de 306 000 réfugiés ivoiriens sont rentrés chez eux, dont plus de 107 000 pour qui le retour a été facilité par le Hcr et ses partenaires .