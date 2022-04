Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Le document stratégique de politique général validé

Le document stratégique de la politique générale (Dostrapoge) en matière de redressement et de développement devenu caduc après son élaboration en 2005, a été mis à jour par le cabinet Conseil Vizeum management consulting et C2G conseil. Il a été approuvé, le 8 avril, à Brazzaville.

Les experts du ministère de l'Enseignement technique et professionnel ont ratifié le Dostrapoge à l'issue des travaux de l'atelier organisé sur le thème " La validation de la stratégie du sous-secteur enseignement technique et professionnel ", organisé par le Projet de développement des compétences et des ressources humaines (PDCRH) mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui financier et technique de la Banque africaine de développement.

Les études réalisées ont permis de faire un état des lieux du sous-secteur, d'évaluer la stratégie, de faire une analyse-diagnostic de l'utilisation de la taxe de transparence ainsi que la mise à jour de la stratégie.

La coordonnatrice du PDCRH, Rachel Flore Olga Biyama Kimia, a présenté à cette occasion le projet. L'objectif est de contribuer à une croissance plus inclusive à travers l'amélioration de la pertinence de la formation professionnelle, en créant de nouvelles filières de formation professionnelle et qualifiante dans les métiers du bois et des mines ainsi qu'en renforçant la gouvernance du sous-secteur.

En effet, a poursuivi Rachel Flore Olga Biyama Kimia, le projet prend également en compte le problème du chômage des jeunes et entend améliorer l'employabilité par la formation à travers la création des nouvelles filières de formation professionnelle par le biais des les éléments de la gouvernance afin d'adapter les formations aux besoins de l'économie.

" Il a été retenu d'apporter un appui au pilotage du ministère à travers la réalisation des études, l'analyse du sous-secteur et à la mise à jour de la stratégie en cours pour contribuer au renforcement de la gouvernance ", a-t-elle indiqué.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Paul Soni-Benga, pour sa part, a expliqué que le document stratégique est appelé à devenir un véritable gouvernail devant amener à construire les bases solides sur lesquelles reposera ce secteur d'enseignement.

" Le document devait élaborer un plan d'action décennal de redressement de l'enseignement technique et professionnel ", a-t-il dit, ajoutant que " ce plan d'action n'a été élaboré qu'en 2008, sous l'appellation du Plan décennal 2008-2017 de redressement et de développement de ce secteur, plan élaboré avec l'appui financier de l'Unesco ".