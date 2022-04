Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - La session de formation Yaris achevée à Pointe-Noire

Débutée le 28 mars dernier, la session de formation sur le logiciel Yaris (Yaoundé architecture régional information system) s'est achevée le 8 avril dans la ville côtière, en présence des autorités civiles et militaires locales, des représentants des administrations impliquées dans l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, du délégué de l'Union européenne et celui du projet GoGIN (Réseau inter-régional pour le golfe de Guinée).

Des participants issus des administrations impliquées dans l'action de l'Etat en mer, une quarantaine, ont appris à utiliser la plateforme Yaris. Une formation modulaire qui tient compte des besoins spécifiques et des fonctions des différentes catégories de personnel. Ainsi, des responsables opérationnels et des opérateurs savent désormais utiliser cette plateforme pour le suivi quotidien et lors des exercices ou des opérations en mer.

François Marty, représentant du projet GoGIN, a signifié que "Yaris est conçu pour que les Etats membres de cette communauté et les administrations dont elles dépendent puissent partager l'information maritime et conduire seuls ou à plusieurs, et de bout en bout, tous types d'opérations de sécurité maritime sur un outil unique. Cet outil permet d'intégrer et d'organiser les données de différentes sources d'information maritime, de les fusionner, les traiter, les analyser, les partager, pour planifier et conduire les opérations ".

Pour sa part, Jakob Haushofer, deuxième secrétaire, chef d'équipe de la coopération à la délégation de l'UE en République du Congo a rappelé que le projet GoGIN est financé par l'UE et le Danemark à hauteur de neuf millions d'euros, sur une période allant au départ de 2016 à 2021, aujourd'hui étendue jusqu'à la fin de l'année 2022, avec une enveloppe additionnelle de quatre millions d'euros. " Le programme GoGiN vise à améliorer la sécurité et la sûreté maritimes dans le golfe de Guinée, principalement en soutenant la mise en place du réseau régional d'information Yaris. A travers ce dernier, GoGIN apporte une réponse à l'insécurité maritime qui constitue une menace majeure pour la stabilité et le développement économique des pays du golfe de Guinée ; celle-ci ayant, en effet, des conséquences directes et indirectes multiples aussi bien sur la navigation, la sécurité des pays concernés et des régions voisines, l'économie ou encore l'environnement ", a-t-il expliqué.

Le Congo est le troisième pays de la région, après la Côte d'Ivoire et le Bénin, à bénéficier de cette formation destinée à créer un réseau Yaris national. Cette formation lui a permis de recevoir un outil important pour le renforcement de la coordination opérationnelle de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Aemec).

Clôturant la formation, le capitaine de vaisseau Yann-Bertrand Ibata-Issey, commandant le 31e groupement naval, a transmis la vision du chef d'état-major de la marine nationale, président du groupe interministériel Aemec, en ces termes :" La prochaine étape, nous a-t-il instruit, devrait être une concertation au niveau national, afin de déterminer une feuille de route pragmatique, pour consolider le travail collaboratif inter-administration et poser les bases techniques du réseau national mutualisé et intégré, pour le partage d'information et la coordination opérationnelle de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ". C'est par la remise des attestations aux participants et une minute de silence observée en mémoire de Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, ancien ministre et ancien secrétaire permanent du Comité interministériel sur l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales qu'a pris fin l'atelier de formation.