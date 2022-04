Congo-Brazzaville: Communication électronique - Des journalistes sensibilisés à l'écosystème du secteur

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce) forme, du 11 au 12 avril, des professionnels des médias à mieux cerner les enjeux liés au traitement de l'information issue des secteurs des postes et des communications électroniques.

La session de formation permettra aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités tout en s'imprégnant des contours de l'écosystème des postes et communications électroniques au Congo. Elle s'articule sur plusieurs axes, à savoir l'écosystème de la régulation, médias et spécialisation, les défis et enjeux de nouveaux médias mais également la mise en place du pool de journalistes spécialisés en matière des postes et communications électroniques.

Plusieurs thèmes seront ainsi abordés à l'instar de l'histoire des postes et télécommunications au Congo ; le rôle et mission de l'Arpce ; la régulation postale ; la politique nationale du développement de l'économie numérique...

Ouvrant la formation, le directeur général de l'Arpc, Louis Marc Sakala, a signifié qu'à travers cette session, sa structure se donne pour mission de promouvoir une spécialisation dans la maîtrise des questions relevant de l'écosystème des postes et des communications électroniques par les journalistes. " Le but est d'aider les professionnels des médias à répondre aux questions que les citoyens se posent, à répondre aux attentes d'un public de plus en plus assoiffé d'informations crédibles ", a-t-il indiqué.

A en croire Louis Marc Sakala, le Congo est résolument tourné vers une économie numérique à plusieurs fronts et dont l'Arpce constitue un des piliers absolus dans sa mise en œuvre. Pour lui, si le développement du numérique constitue un axe majeur de la stratégie de diversification de l'économie congolaise, il n'en demeure pas moins qu'une vulgarisation et une promotion affinée de cet écosystème améliore les habitudes, les usages et facilite le développement de solutions numériques.

De son côté, le vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Jean Pierre Ngoma, a loué la tenue de cette formation dédiée aux journalistes en vue de les sensibiliser aux questions relatives au respect de la régulation et de la réglementation par les opérateurs de réseaux et les fournisseurs des services du secteur des communications électroniques. " Dans un écosystème où le numérique devient le roi de l'univers ... , cette session trouve tout son intérêt et sa justification ", a-t-il dit.

Notons que cette formation de sensibilisation s'adresse à des journalistes promis à une spécialisation sur des questions des techniques de l'information et de la communication. Un réseau de professionnels mis en place à l'initiative de l'Arpce, en vue de partager les informations importantes du secteur des communications électroniques et des postes, afin de renforcer leur expertise pour un traitement objectif des informations des secteurs régulés.