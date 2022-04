Afrique: Election présidentielle en France - Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France, le 10 avril, révèlent à nouveau un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, le 24 avril prochain. Jean-Luc Mélenchon occupe la troisième place et appelle à ne pas voter pour Marine Le Pen.

A l'issue du premier tour, le président sortant, Emmanuel Macron, de La République en marche (LREM, 27,7% de vote), devance la candidate du Rassemblement national (RN, 23%), selon les dernières estimations de l'institut Ipsos-Sopra Steria. Jean-Luc Mélenchon de La France insoumise (22,2%) a appelé, dans un discours esquissant un retrait, à ne pas voter pour l'extrême droite. Seuls ces trois candidats ont pu franchir la barre de 20% de scrutins, sur les douze candidats en lice. Les autres, au nombre de huit, dont Eric Zemmour (Reconquête, 7,2%), sont tous sous la barre de 5% de vote et ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. C'est le cas de Valérie Pécresse, les Républicains (4,8%) ; l'écologiste Yannick Jadot ( 4,7%) ; Jean Lassalle du mouvement Résistons ( 3,1%) ; Fabien Roussel du Parti communiste français ( 2,3%) ; Nicolas Dupont-Aignan Debout la France ( 2,1%); Anne Hidalgo du Paris socialiste (1,7%); Philippe Poutou du Nouveau parti anticapitaliste (0,7%) ; et Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière (LO, 0,6%). L'abstention au premier tour avoisinerait les 26% selon Ipsos-Sopra Steria.

Les consignes de vote des candidats sortants pour le second tour

Les candidats recalés ont réagi, prenant position ou pas pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron. Deux candidats sortants, Éric Zemmour et Nicolas Dupont- Aignan ont appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. Malgré " les désaccords avec Marine Le Pen, face à un homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés en France ", Éric Zemmour a invité les militants de Reconquête à voter pour la candidate du RN. Le candidat de DLF, Nicolas Dupont-Aignan, " appelle les Français à tout faire pour faire barrage à Macron ". Quant à Marine Le Pen, elle appelle " les Français de droite, de gauche à nous rejoindre, pour recoudre sans attendre les fractures [ déterminée à] remettre la France en ordre en cinq ans pour lui redonner sa place ".

Sept candidats sortants, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Philippe Poutou et Jean Lassalle ont apporté leur soutien - directement ou indirectement - à Emmanuel Macron. Malgré sa déception et une retraite politique annoncée, Jean-Luc Mélenchon estime que le vote d'extrême droite " n'est pas une option ", répétant à plusieurs reprises : " Pas une voix pour Mme Le Pen ". C'est également le cas d'Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jado et Philippe Poutou, qui estiment que " pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, car Le Pen est un poison ", après avoir fustigé le comportement d'Emmanuel Macron lors de la campagne. Le président de la République sortant a appelé ses concitoyens à le rejoindre, " peu importe leurs sensibilités politiques ou leurs choix au premier tour " , concédant : " [Mais] Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite, et je sais que cela ne vaudra pas soutien ". Aux électeurs qui ont préféré l'abstention ou le vote extrême, Emmanuel Macron souhaite les convaincre que son projet " répond bien plus solidement à leur peur que celui de l'extrême droite ". Avec 0,6% des voix, la candidate de Lutte ouvrière n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour de l'élection présidentielle.

L'abstention en hausse au premier tour

Pour ce premier tour de l'élection présidentielle, l'abstention est estimée à 26,2 %, selon Ipsos-Sopra Steria. Au premier tour du scrutin en 2017, l'abstention était de 22,2 % . Le second tour s'annonce assez indécis. Les sondages effectués la semaine dernière ont déjà dessiné un rapport de force qui est à l'avantage d'Emmanuel Macron. Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient face à face pour le second tour. Le candidat LREM avait été élu avec 66,1% des voix contre 33,9% pour la candidate du RN Marine Le Pen.