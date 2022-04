Guinée: Plusieurs hauts dignitaires du défunt régime d'Alpha Condé en audition à la DCIJ

Après l'inculpation et l'incarcération de Kassory Fofana, Diakaria Koulibaly, Oyé Guilavogui et Dr Mohamed Diané la semaine dernière, sept (7) autres hauts dignitaires du défunt régime d'Alpha Condé sont en audition ce lundi 11 avril 2022 à la Direction centrale des Investigations Judiciaires(DCIJ) de la Gendarmerie Nationale.

Ce sont: Amadou Damaro Camara, ex président de l'Assemblée Nationale, Albert Damatang Camara, ex ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Dr Ibrahima Kourouma, ex ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kalil Kaba, ex ministre des Affaires Étrangères, Tibou Kamara, ex ministre de l'Industrie,

Sanoussy Bantama Sow, ex ministre des Sports et Mamadi Camara, ex ministre de l'Économie et des Finances. Ces personnalités sont poursuivies pour de faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Ces proches d'Alpha Condé vont-ils rejoindre Kassory Fofana et Compagnie à la prison civile de Conakry ? Attendons de voir.