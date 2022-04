Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Mille cent jeunes micro-entrepreneurs sélectionnés à Brazzaville et Pointe-Noire

La campagne d'identification des jeunes a été lancée, le 9 avril, dans la ville océane, par l'équipe du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE). Les bénéficiaires seront formés aux métiers de menuiserie, agro-business et numérique.

Les jeunes micro-entrepreneurs des deux grandes agglomérations et leurs périphéries vont être sélectionnés sur la base de candidature volontaire et individuelle. Chaque candidat devra remplir un questionnaire numérisé permettant d'évaluer la faiblesse de sa productivité et de ses revenus. Cette étape de la sélection porte sur les critères d'éligibilité ; la composition du dossier, la période et les lieux de collecte de candidatures, les types et la durée des formations.

Les personnes éligibles à ces formations doivent être propriétaires ou partenaires d'une entreprise familiale, d'une micro-entreprise, d'un groupement pré-coopératif ou d'une association exerçant dans le secteur informel. La principale condition est la disponibilité à participer aux différents modules de formations et l'expérience dans les activités éligibles, à savoir l'agro-business ; la menuiserie et les services du numérique.

Au cours de la rencontre de Pointe-Noire, l'unité de coordination du PDCE a expliqué aux postulants les pièces à fournir pour la constitution des dossiers qui devront comprendre une carte nationale d'identité ou un passeport, un acte de naissance, un permis de conduire. Ces jeunes devront également ajouter la copie d'une carte professionnelle, la copie de l'agrément du groupement pré-coopératif, la photocopie du récépissé de l'association et tout autre document montrant la preuve de l'exercice d'une activité.

Il faut noter que les futurs bénéficiaires auront la possibilité de postuler au fonds compétitif pour le financement de leurs plans d'affaires. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'entrepreneuriat pour les jeunes vulnérables et les micro-entrepreneurs, grâce à un financement additionnel de quinze millions de dollars destiné à former 5000 jeunes supplémentaires. Lancé en 2014 avec un financement de trente millions de dollars de la Banque mondiale, le PDCE a déjà permis l'accompagnement de près de cinq cents micro-entrepreneurs et jeunes vulnérables.