Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'AGC s'organise pour les futurs scrutins

Dans le cadre des élections attendues l'année prochaine, la nouvelle secrétaire générale de l'Alliance pour la grandeur du Congo (AGC), Sandrine Kaseka, s'attelle à implanter cette formation politique sur l'ensemble du territoire national.

Sous la houlette de son président, Georges Kazamb, l'AGC vient d'effectuer une mise en place de ses structures pour le dynamisme de ses activités. Ainsi, Sandrine Kaseka Nkola assume désormais les fonctions de secrétaire générale de cette formation politique et a été officiellement présentée au cours d'une grande manifestation organisée début avril, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa.

La nouvelle secrétaire générale a exprimé sa joie d'assumer les fonctions qui lui ont été confiées, promettant de ne ménager aucun effort en vue d'assumer correctement ses nouvelles charges. Sandrine Kaseka Nkola a également réitéré sa loyauté au président national de ce parti ainsi qu'aux quatre vice-présidents qui l'accompagnent, en vue de la mise en œuvre de la vision du président de la République, " Le peuple d'abord ", et la réalisation des actions prévues pour le développement du pays et le bien-être du peuple congolais.

Elle a promis de mettre toute son énergie, son dévouement et son savoir-faire ainsi que tous ses atouts sociaux et intellectuels au service du pays, au travers de cette formation politique et de mener à bien ses lourdes responsabilités.

Des atouts pour bien mener ces tâches

Sandrine Kaseka Nkola est licenciée en sciences politiques et administratives. Elle fait, à ce jour, la fierté de la gent féminine, étant parmi les rares femmes qui occupent de hautes fonctions au sein des partis politiques établis en République démocratique du Congo.

Pour beaucoup, le moment est venu pour que les femmes occupent des postes importants dans les différentes structures tant privées que publiques à travers tout le pays. " Il doit en être ainsi au sein des entreprises publiques, dans les institutions étatiques, ainsi que dans les partis politiques. Le choix de Sandrine Kaseka Nkola à ce poste est très judicieux étant donné les compétences et l'expérience de cette militante pour la bonne gouvernance ", a souligné le pasteur Ferdinand Kiese Mayemba, cadre de l'AGC et qui se compte parmi les leaders d'opinion dans le district du Mont Amba, particulièrement dans son fief de la commune de Kisenso.

Après sa prise des fonctions, la nouvelle secrétaire générale de l'AGC compte effectuer des missions de sensibilisation et d'implantation du parti dans les différentes provinces du pays, en commençant par le grand Kasaï. Pour les élections à venir, ce parti politique entend aligner des candidats à tous les niveaux : des élections sénatoriales aux législatives et autres, ainsi que pour les gouverneurs des provinces et des élections à la base. L'AGC prône l'émergence et le développement d'un Congo fort qui s'appuie sur la bonne gouvernance. Ce parti politique soutient la vision du chef de l'Etat résumé par le crédo " Le peuple d'abord ".