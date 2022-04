Congo-Brazzaville: Théâtre - " Chez moi à l'hôpital de base ", entre dérision et prise de conscience

La troupe théâtrale " Les fous de la ville " a eu le vif plaisir de renouer, il y a belle lurette, avec les planches pour un spectacle riche en rire. Sur fond de manque de qualification et de tribalisme, sa pièce " Chez moi à l'hôpital de base " dénonce les dérives dans les centres de santé en vue d'une meilleure prise en charge des patients.

" Chez moi à l'hôpital de base ", c'est le parcours d'une femme, victime de la guerre civile dans sa ville, et seule survivante de sa famille qui décide de faire médecine et de construire une clinique des années plus tard. En lieu et place d'apporter de l'aide aux malades, sa clinique est un véritable nid de terreur et d'amateurisme faute de compétences. Heureusement que la justice s'enquiert à temps de cette situation.

Dans une mise en scène signée Verêve Mafoua, la représentation sur les planches de cette pièce de théâtre a duré environ 1h 30 mn. Au menu, une satire bien dosée sur les conséquences de la guerre civile, du tribalisme et de l'incompétence du corps médical. Ce, dans l'objectif de faire prendre conscience à la société de la notion d'humanisme et au corps médical le respect de la sécurité sanitaire, qu'il semble de plus en plus bafouer.

" L'hôpital reste le seul lieu, à part la foi divine, qui redonne l'espoir à une personne souffrante. Et donc, nous sommes censés être en alerte permanente, nous rassurer que les personnes à la charge ont la compétence et la méthodologie pour une prise en charge efficace. On a tendance à dire que Dieu a donné et il a repris le souffle de vie, alors que bon nombre de gens meurent dans nos hôpitaux par manque de prise en charge automatique, d'un bon diagnostic, voire à cause de l'amateurisme du personnel soignant et du tribalisme. C'est effrayant et nous pensons que cela doit s'arrêter en Afrique, particulièrement au Congo ", a déclaré Aldin Dikas, auteur de la pièce et responsable de la troupe de théâtre.

Comme la plupart des spectateurs, Roxiane Héléna a confié avoir salué cette pièce, du fait qu'elle dépeint avec humour les réalités du Congo. D'une part le mauvais traitement des patients et de l'autre la guerre ainsi que la corruption. " A travers le personnage de la propriétaire de la clinique, je retiens que ce n'est pas la meilleure option de se rendre justice soi-même. Si tout le monde commençait à se venger ou à rendre aux autres ce qu'il a vécu, rien ne changera et on continuera dans cette file. Il vaut mieux servir l'humanité. En tout cas, bon vent à la troupe ", a-t-elle fait savoir.

Notons que le casting de cette pièce " Chez moi à l'hôpital de base " se constituait d'Aldin Dikas, Daly Cardinal, Boris Minkala, Géraldine Massoumouna, Nicolas Moumbounou et Verêve Mafoua. Après le centre culturel Zola, la troupe prévoit de poursuivre avec sa représentation dans différents espaces au Congo, voire à l'étranger.