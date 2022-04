Congo-Brazzaville: Académie catholique de Brazzaville - L'abbé Jonas Koudissa définit la cohésion sociale et le vivre ensemble

Le directeur de l'Académie catholique de Brazzaville pour l'éthique (Accabe), aumônier national des élites, des hommes et femmes politiques, l'abbé Jonas Koudissa, a présenté, le 9 avril, son manuel sur le renforcement de la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la moralisation de la vie publique au Congo.

La présentation du manuel a fait suite à l'enquête menée sur la cohésion sociale au Congo. L'auteur s'est fondé sur le travail réalisé en amont par le bureau de l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), en 2005, au sujet de la définition des concepts cohésion sociale, vivre-ensemble et moralisation de la vie publique.

" Le travail du Pnud a pour base la gouvernance, au niveau des institutions politiques et économiques, par contre nous avons porté dans ce manuel les réponses tant attendues par les citoyens congolais, notamment leur perception du vivre ensemble, leur diagnostic et analyse sur les questions sociales, et ce que les citoyens peuvent faire pour renforcer la cohésion sociale au Congo ", a indiqué l'abbé Jonas Koudissa.

Depuis des décennies, les Congolais luttent contre le repli identitaire et travaillent pour cultiver et développer les vertus du vivre-ensemble qui marquent la portée universelle d'un "retour à l'humain" sur fond "d'un surgissement éthique" sans frontières. Le vivre-ensemble est devenu un préalable obligé à l'avènement de la nouvelle République entre contraintes éthiques et défis socio-économiques.

Le manuel de l'abbé Jonas Koudissa présente, en second lieu, un plaidoyer pour l'insertion des curricula de formation sur la cohésion sociale au niveau de l'ensemble du système d'enseignement dans le pays. " La phase qui va s'en suivre consiste à prendre les premiers résultats du travail réalisé pour en faire un manuel de formation pédagogique. Dans l'outil pédagogique il y a des tableaux, illustrations et autres pour la formation des citoyens, des élèves, des enseignants, des agents de la force de l'ordre, les familles et autres. Il manque aux Congolais les bases morales et fondamentales d'une société. Il faut reconstruire l'homme et construire un pays. Nous avons besoin d'un certain nombre de valeurs intangibles. Il faut qu'on ait aussi les buts convergents ", explique le directeur de l'Accabe.

L'écrivain du manuel sur le renforcement de la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la moralisation de la vie publique au Congo souhaite que les citoyens revalorisent les vertus de la solidarité ancestrale. Une solidarité qui prend en compte l'ensemble de comportements et met en lumière l'importance des structures de solidarité sociale, avec l'existence de réseaux d'obligations coutumières et des formes de réciprocité requises en vue d'un certain équilibre social interne de la population impliquée.